Samuel L. Jackson und Vincent Cassel tun sich für einen düsteren Krimi zusammen

Es kommt nicht oft vor, dass man Samuel L. Jackson in kleineren Produktionen sieht, aber das ist anscheinend das, worin er als nächstes in dem düsteren Krimi Damaged auftreten wird. An der Seite von Vincent Cassel spielt Jackson die Rolle des Detektivs Dan Lawson, eines in Chicago ansässigen Ermittlers, der auf der Jagd nach einem Serienmörder, der sich vor fünf Jahren seinem Zugriff entzogen hat, nach Schottland reist, um mit einem lokalen Detektiv in Kontakt zu treten und hoffentlich den skrupellosen Mörder zu stoppen, bevor er zu viele Leichen zurücklässt.

Damaged wird von Terry McDonough inszeniert, der in der Vergangenheit Episoden von Killing Eve, The Expanse, Suits, Better Call Saul und mehr inszeniert hat. In dem Film werden auch Laura Haddock, Gianni Capaldi, John Hannah, Kate Dickie und Brian McCardie zu sehen sein.

Damaged startet am 12. April in einigen Kinos und kommt als digitales Angebot, das bequem von zu Hause aus angesehen werden kann. Seht euch unten den Trailer zum Film an.