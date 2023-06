Samuel L. Jackson sagt, jemand habe sein Avengers-Skript gestohlen

HQ

Secret Invasion ist jetzt auf Disney+ erhältlich, aber dies ist nicht das erste Mal, dass Marvel in die Welt der Spionage eintaucht, da Samuel L. Jackson sich an eine Zeit erinnert, in der das Studio einen falschen Käufer für ein gestohlenes Drehbuch losschickte.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly erinnerte sich Jackson an die Zeit vor dem ersten Avengers-Film (nicht dem von Captain America), als jemand eine Kopie seines Drehbuchs ausdruckte. "Ich erinnere mich, als wir uns auf die Dreharbeiten zu 'Avengers' vorbereiteten, druckte jemand eine Kopie meines 'Avengers'-Skripts mit meinem Wasserzeichen aus und stellte es online zum Verkauf. Ich habe in Kanada gedreht und Marvel kam nach Kanada. Es war im Produktionsbüro gedruckt worden... Sie fanden heraus, wer es war, kündigten und verließen das Land. Sie haben einen Fake-Kauf für das Drehbuch arrangiert, der Typ ist nicht aufgetaucht. Es war verrückt."

Es scheint auf jeden Fall so, als ob Marvel bereit ist, die Extrameile zu gehen, wenn es um Sicherheit geht. Samuel L. Jackson erinnerte sich sogar daran, als Marvel eine Drohne abschoss, die über die Produktion flog. "Sie haben einen abgeschossen", sagte er. "Und sie folgten einem zurück, wo der Kerl war. Sie haben ihn gefunden und, ja, sie haben ihn erwischt."

Samuel L. Jackson spielt derzeit die Rolle des Nick Fury in Secret Invasion. Habt ihr die Serie schon gesehen?