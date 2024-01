Samsungs Odyssey Neo G9 ist der ultimative Exzessement, wenn es um Gaming-Monitore geht

HQ

Sobald Sie die beste Grafikkarte, den besten Prozessor, den besten RAM und die besten Speicheroptionen haben, denken Sie vielleicht, dass Ihre Jagd nach PC-Teilen vorbei ist, aber dann werden Sie mit dem Berg von Monitoren konfrontiert, der heutzutage die digitalen und physischen Schaufenster übersät.

Wenn Sie ein bisschen Größenwahn erwischt haben, sollten Sie sich vielleicht für den Samsung Odyssey Neo G9 entscheiden, einen der größten Monitore, die wir uns ansehen konnten, und einen Bildschirm, der Ihr Spielerlebnis mit Sicherheit auf ein ganz neues Maß an Immersion bringen wird.

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie diesen bösen Jungen an den Haken nehmen können. Wenn Sie mehr über das Samsung Odyssey Neo G9 und all die Dinge erfahren möchten, die Sie für die richtige Einrichtung benötigen, schauen Sie sich die kurze Übersicht unten an: