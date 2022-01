Samsungs neues Flaggschiffhandy S21 FE kostet zwischen 750 und 820 Euro

HQ

Mit einem schmalen Gehäuse, einem einheitlichen Look und dezenten Farben hat uns Samsung am Abend das neue Smartphone S21 FE vorgestellt. Der Hersteller wird seinen Kunden ein Gerät zur Verfügung stellen, das etwas individueller auf ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Es wurde ein neues Sicherheitssystem mit eigenem Dashboard hinzugefügt und dank der One-UI-4-Benutzeroberfläche lassen sich Widgets und Icons individueller denn je gestalten. Der 120-Hz-Bildschirm basiert auf der "Dynamic AMOLED 2X"-Basis des Herstellers und als Hauptkamera kommt ein 32-Megapixel-Objektiv zum Einsatz. Samsung behauptet, dass der Akku vom S21 FE in 30 Minuten auf 50 Prozent aufgeladen werden kann. Die Preise für dieses Smartphone betragen voraussichtlich 749 Euro für die 128-GB-Version und 819 Euro für die 256-GB-Version.