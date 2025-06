Samsungs nächstes Galaxy Unpacked-Event findet in zwei Wochen statt

HQ

Was hält die unmittelbare Zukunft für Samsung Galaxy -Geräte bereit? Das ist eine große Frage, aber auch eine, auf die wir in den kommenden Wochen eine Antwort erhalten werden. Der Technologieriese hat bekannt gegeben, dass er sehr bald, am 9. Juli, um genau zu sein, eine Galaxy Unpacked -Veranstaltung veranstalten wird. Was die Präsentation betrifft, so ist der Untertitel der Veranstaltung in der Tat sehr suggestiv...

Uns wird gesagt, dass in diesem Fall das "Ultra-Erlebnis bereit ist, sich zu entfalten", was darauf hindeutet, dass dies der Ort sein wird, an dem wir das erste faltbare Samsung Galaxy Ultra -Gerät treffen werden. Ansonsten scheint es einen großen Fokus auf KI zu geben, wie Samsung erklärt:

"Die Galaxy-Geräte der nächsten Generation werden um eine neue KI-gestützte Schnittstelle herum neu konzipiert, die von bahnbrechender Hardware unterstützt wird, die entwickelt wurde, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Zukunft entfaltet sich bereits, und das Beste aus der Handwerkskunst von Galaxy AI und Samsung wird bald enthüllt."

Was den genauen Zeitplan für die Show betrifft, so wird sie am 9. Juli um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ stattfinden, und es wird eine persönliche Veranstaltung in Brooklyn, New York, geben.

