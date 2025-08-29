Samsungs nächstes Galaxy Event wird sich im September auf die neuesten Galaxy KI-Erlebnisse konzentrieren

HQ

Gestern konnten wir euch alles darüber erzählen, wann das nächste große Apple-Event stattfinden wird, das ziemlich bald, Anfang September, stattfinden wird. Ihm wird tatsächlich ein weiterer Samsung Galaxy Event vorausgehen, wobei dies bereits nächste Woche geschehen soll, in der Woche vor dem Apple-Ereignis.

Die Messe, die für den 9. September um 10:30 Uhr BST / 11:30 Uhr MESZ geplant ist, wird einen massiven Schwerpunkt auf Galaxy AI und die neuen Erfahrungen legen, die schließlich auf die Galaxy-Geräte von Samsung kommen werden.

In der Beschreibung der Veranstaltung heißt es: "Nimm an der Enthüllung online teil und erlebe, wie die nächste Evolution von Galaxy einen neuen Standard für mühelose Produktivität durch multimodale Funktionen setzt".

Darüber hinaus können wir uns auf Updates für die neuesten Premium-KI-Tablets von Samsung sowie den neuesten Zuwachs der Galaxy S25 -Familie freuen. All dies wird geschehen, um den Grundstein für die Präsenz von Samsung auf der IFA 2025 in den Tagen nach der Live-Show zu legen.

