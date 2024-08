Samsung Z Flip6

HQ

Samsung ist, wenn nichts anderes, extrem konsequent in der Art und Weise, wie sie Telefone herstellen. Manchmal bekommt man nur ein paar Upgrades, manchmal mehr, aber es ist fast so sicher wie die Sonne, die im Osten aufgeht und im Westen untergeht, dass man ein Produkt bekommt, das mindestens so gut ist wie die letzte Generation. Samsung sollte eigentlich dafür gelobt werden, dass es das Qualitätsniveau und nicht zuletzt die Herangehensweise an Design und Materialien beibehält.

Der Bildschirm ist in Bezug auf die Helligkeit viel lebendiger geworden, jetzt bei 2600 Nits, was sich besonders beim Abspielen von Videos bemerkbar macht, die mit dem neuen Kameramodul aufgenommen wurden. Die Kamerasektion wurde stark aufgewertet: eine 50 MP Hauptkamera mit Weitwinkel und eine 12 MP Ultraweitwinkel. Allerdings vermisse ich etwas mehr optischen Zoom; Nur der 2-fache Zoom scheint für ein Telefon, das immerhin 1.049 GBP für das billigste Modell kostet, etwas unzureichend. Es mutet seltsam an, obwohl der Digitalzoom mit relativ geringem Bildrauschen wohl einer der besten auf dem Markt ist. Die kleinste Version verfügt über 256 GB Speicherplatz, was erforderlich ist, wenn Sie 4K-Videos in einem größeren Maßstab aufnehmen.

Es gibt auch mehr RAM, 12 GB, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit, den Arbeitsspeicher meines Telefons zu maximieren, selbst in einer Testsituation. Die Faltung selbst wird deutlich verbessert; Es wurde eindeutig daran gearbeitet, die Kanten zusammenzufügen, so dass der Rahmen beim Falten rundherum ausgerichtet ist und mit einem sehr zufriedenstellenden "Klatschen" fest schließt. Samsung nennt es ihr kompaktestes Telefon und ehrlich gesagt wird es nach drei Wochen Nutzung schwer sein, zurückzukehren.

Werbung:

Der Bildschirm ist immer noch der atemberaubende Dynamic AMOLED 2X mit einer Auflösung von 2640x1080. Man kann die Biegung des Bildschirms an der Stelle, an der er sich krümmt, immer noch schwach spüren, aber es ist extrem schwer zu sehen, selbst wenn man weiß, wo er sich befindet. Die Farben sind fast zu real, die Bildqualität ist erstklassig und die Helligkeit ist extrem. Ich finde es immer noch schwer zu glauben, dass man wirklich 2600 Nits bei etwas anderem als vollem Tageslicht braucht.

Der Cover-Bildschirm ist immer noch eines der großen Verkaufsargumente, und obwohl er anpassbar ist, vermisse ich die Tatsache, dass er Apps wie YouTube übernehmen kann, sodass er auch dann weiterspielt, wenn das Telefon zusammengeklappt ist - aber ich frage mich, ob das beabsichtigt ist. Samsung hat seine KI-Funktion genial in den Cover-Bildschirm integriert, und ich finde sie extrem gut integriert, da die einfache KI-Oberfläche perfekt zum kleineren Cover-Bildschirm passt.

Das von uns getestete Telefon war in Babyblau erhältlich. Obwohl es nur 187 g wiegt, fühlt es sich extrem solide gebaut an und meine Bedenken, dass Telefone mit Scharniergelenken dünn sind, sind ausgeräumt. Die IP-Schutzart wurde ebenfalls auf IP68 (staub- und wasserdichter) verbessert. Der Rahmen ist mit Aluminium verstärkt und der Prozessor wurde auf Snapdragon Gen 3 aufgerüstet.

Der Akku wurde auf die de facto standardmäßigen 4000 mAh aufgerüstet. Was ich jedoch am meisten vermisse, ist das schnellere Aufladen; Mit nur 25 Watt Ladeleistung dauert es einfach zu lange (das ist so ziemlich alles, was ich an Spezifikationen finden konnte), und das kabellose Laden ist immer noch auf 15 Watt begrenzt. Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass Samsung dies absichtlich tut; Sie sind gegen das Schnellladen, da es den Akku zerstört, und sie möchten, dass die Benutzer das Telefon mindestens vier Jahre lang behalten, vorzugsweise länger. Ich kann einfach nicht zwei Stunden auf eine Aufladung warten. Ich kann den Punkt verstehen, und die Flip Benutzer, die ich kenne, haben ihre Telefone auch schon sehr lange, aber ich hätte gehofft, dass sie ihre Ladebemühungen verbessert hätten.

Werbung:

Aber die Verwendung von Galaxy AI ist immer noch ein brillanter Schachzug. Insbesondere seine Fähigkeit, Sprache und vor allem Schrift zu übersetzen, ist etwas, das ich überraschend oft nutze. Es ist immer noch nicht perfekt, aber seine Fähigkeit, Produkte in einem Bild zu erkennen, ist unheimlich. Die KI-Implementierung von Samsung ist praktisch, aber effektiv. Auf dem Papier ist die Kamera zwar nicht auf dem gleichen Niveau wie andere Top-Modelle, aber die KI-Funktionalität erhöht die Usability der Kamera bei der Nutzung des Digitalzooms und vor allem im Nachtmodus erheblich. Wenn Sie ein Flip-Phone-Fan sind - und Sie werden schnell einer, weil es einfach etwas sehr Taktiles an sich hat, besonders wenn es zusammengeklappt und so kompakt ist - dann gibt es nicht viel Besseres als das Samsung Z Flip6.