Samsung World 2025: Mehr KI und verbesserte Hardware für Samsungs neue TV-Reihe

Samsung veranstaltet derzeit das World of Samsung 2025 Event in Offenbach, wo es sein aktuelles Line-up von Smart TV s präsentiert. Angeführt von den Flaggschiffen Samsung Neo QLED 8K QN990F und Micro LED integriert Samsung KI sowohl in die Hardware als auch in die Software seiner Geräte. Während einer exklusiven Session auf der Veranstaltung konnte ich sie mir aus erster Hand ansehen und später den Veranstaltungsort besichtigen, um mehr über die Highlights der neuen Geräte zu erfahren. Zu den Highlights, die ich am interessantesten fand, gehörten AI Gamma Verbesserungen, bis zu 8K Upscaling, eine deutlich verbesserte Anti-Glare-Schicht und einige coole SmartThings Integrationen.

KI Gamma- und Blendungsreduzierung

In diesem Jahr wird es eine weitere Verfeinerung der KI-Verbesserungen auf dem Gerät geben. Die Top-Modelle jeder Reihe, wie z. B. die Neo QLED und OLED-Fernseher, werden mit dem neuen NQ4 AI Gen3 Processor kommen. Das erste, was auf der Veranstaltung gezeigt wurde, war die Korrektur dieses neuen Chips AI Gamma. Beim neuen 2025 Samsung OLED 4K TV habe ich beobachtet, wie AI Gamma im Vergleich zu einem Benchmark-Fernseher spürbar ausgewogenere Farben und eine einfachere Betrachtung von dunkleren Szenen oder Szenen mit hohem Kontrast bietet. Am gleichen Modell zeigte Samsung auch sehr geringe Blendungsmessungen, die ich später als deutlich verbessert bestätigte, als sie Seite an Seite mit den letztjährigen Modellen auf der Ausstellung gezeigt wurden.

Upscaling auf bis zu 8K und Motion-Verbesserungen

Der nächste in der exklusiven Session war der Samsung Neo QLED 4K TV, ebenfalls im Vergleich zu einem Standard-TV-Modell. Hier habe ich gesehen, was der neue NQ4 AI Gen3 -Chip tut, um Videos hochzuskalieren. Deutlich weniger gezackte Kanten habe ich zum Beispiel auf Videoaufnahmen vom Deutschen Reichstag beobachtet. Außerdem hatte ein K-Drama, das auf beiden Fernsehern lief, viel klarere Gesichtszüge für die Hauptfiguren auf dem Neo QLED 4K TV. Darüber hinaus hat eine Szene, von der ich glaube, dass sie aus Game of Thrones stammt, gezeigt, wie die KI-Verbesserung in der Lage ist, Menschen stärker von ihrer Umgebung abzuheben, mit zusätzlicher Klarheit auf Gesichtern und Hintergründen, die aufgrund von Local Dimming, das durch KI angewendet wird, einen subtilen Unschärfeeffekt erzielen. In einer anderen Szene sorgte das Local Dimming für eine verbesserte Helligkeit in einer sehr dunklen Filmszene, wodurch das Anschauen für die Augen viel einfacher wurde. Das letzte gezeigte Feature war die KI-Bewegungsverbesserung, die beim Anschauen von Sport am relevantesten ist. Ein sich schnell bewegender Ball während eines Baseballspiels war viel leichter zu sehen und zu verfolgen.

Quantum Dot-Technologie

Eine der Stärken der Fernseher von Samsung ist die Quantum Dot -Technologie. Ich habe während der Präsentation etwas mehr über die Technologie erfahren, da es sich anscheinend um eine zusätzliche Schicht handelt, die zwischen der Lichtquelle auf der Innenseite des Fernsehers und dem Bildschirm, den man auf der Außenseite sieht, sitzt. Messungen deuteten darauf hin, dass dies zu einem viel breiteren Farbraum bei Samsungs QLED-TV s im Vergleich zu normalen OLEDs führte. Nachdem ich den Veranstaltungsort besichtigt und auf viele verschiedene Fernsehbildschirme geschaut habe, muss ich sagen, dass die Farben auf den Bildschirmen, die ich beobachtet habe, wirklich lebendig waren.

The Frame Pro und Updates für den Art Store

Ich erfuhr zum ersten Mal von der Existenz von Samsungs The Frame TV s auf der letztjährigen IFA-Messe und war sofort beeindruckt, wie realistisch die Gemälde aussahen. Mit The Frame Pro hebt Samsung dieses Erlebnis auf ein neues Level. Nebeneinander bietet die Bildqualität von The Frame Pro deutlich lebendigere Farben als beim Vorgängermodell, am auffälligsten bei der Verwendung von The Frame Pro für normales Fernsehen. Darüber hinaus bringt Samsung durch eine Zusammenarbeit mit Art Basel viel mehr Kunst in seine Art Store und bietet jetzt über 3.000 Kunstwerke an. Diese sind auch auf den 2025 Micro LED, Neo QLED 8K, Neo QLED und QLED-Geräten verfügbar und verwandeln sie in unglaubliche digitale Gemälde.

SmartThings-Integrationen

Als nächstes stand in der exklusiven Sitzung eine Demonstration von Updates für die Integration von SmartThings auf dem Programm. Mit einem Samsung-Smartphone ist es möglich, die neue TV-Reihe nahtlos zu steuern, z. B. für die Suche nach Videos bei Streaming-Diensten. Das Highlight für mich war jedoch, dass man tatsächlich eine Galaxy Smartwatch als Cursor verwenden kann, um seinen Bildschirm zu steuern. Ich habe beobachtet, wie einfach es ist, die Smartwatch auf den Bildschirm zu richten und sie zum Anklicken von Elementen und zur Steuerung der Wiedergabe zu verwenden. Die Möglichkeit, Ihren Fernseher mit einer Smartwatch zu steuern, scheint ein wirklich logischer Schritt für die Zukunft zu sein.

Verbesserungen bei AI Audio

Den Abschluss bildete die Vorführung einer neuen Soundbar und eines angeschlossenen kompakten Subwoofers. KI spielt auch eine Rolle bei der KI-Optimierung, indem sie Schwachstellen beim Ansehen von Inhalten beseitigt. Mit der neuen Soundbar QS750F ist das TV-System beispielsweise in der Lage, Außengeräusche zu erkennen und die Lautstärke mithilfe von KI automatisch anzupassen. Es verbessert die Klarheit der Stimme während einer Filmszene, um sich über plötzliche Geräusche zu erheben, und verstärkt die atmosphärischen Geräusche der Menge während eines Fußballspiels. Die neuen Soundbars bieten zudem Surround-Sound und können sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden. Neben der Verbesserung des eigentlichen Audios führt Samsung auch einen KI-Übersetzungsdienst ein. Dadurch können Filme automatisch in Fremdsprachen übersetzt und Untertitel in Echtzeit hinzugefügt werden. KI wird auch in der Lage sein, Akteure zu erkennen und ähnliche Inhalte vorzuschlagen. Leider wird die KI-Übersetzung auf größere Märkte abzielen, was bedeutet, dass die nordischen Länder und andere weniger verbreitete Sprachen sie vorerst nicht erhalten werden.

Alles in allem ist mein Eindruck von World of Samsung 2025, dass Samsung wirklich Grenzen überschreitet, wenn es um TV-Technologie geht. Die KI-Verbesserungen und technologischen Meisterleistungen, wie z. B. die Quantum Dot -Technologie, bieten hervorragende, lebendige Farben und einen hohen Detailgrad beim Ansehen von Inhalten. Hinzu kommen die KI-Audioverbesserungen und Dinge wie KI-Übersetzungsdienste, und es ist klar, dass Samsung erfolgreich daran arbeitet, alle Bereiche des audiovisuellen Erlebnisses zu optimieren.

