Samsung stellt seine Text-App ein, Nutzer werden empfohlen, auf Google Messages umzusteigen

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Auf Samsungs US-Support-Website wurde eine klare Ende-des-Service-Ankündigung veröffentlicht, in der stand: "Die Samsung Messages-Anwendung wird im Juli 2026 eingestellt. Aktualisieren Sie noch heute Google Messages als Ihre Standard-Messaging-App, um ein konsistentes Messaging-Erlebnis auf Android zu gewährleisten." Für uns im Rest der Welt macht die Aussage deutlich, dass "nur auf den US-Markt anwendbar ist", zumindest vorerst.

Laut AP News werden betroffene Besitzer von Samsung-Smartphones und anderen Geräten gebeten, auf Google Messages umzusteigen.

Alle Samsung Galaxy Handys laufen mit Googles Android-Betriebssystem, daher gibt Samsungs Website auf der Website Anweisungen, die App aus dem Play Store herunterzuladen – sofern sie nicht bereits auf dem Handy ist – und sie als Standard einzustellen. Manche Personen erhalten auch eine Benachrichtigung in der App, die sie durch den Prozess führt.

Laut Samsung wird der Wechsel zu Google Messages den Nutzern Zugang zu Updates wie den neuesten KI-Funktionen von Googles Gemini und der Möglichkeit bieten, qualitativ hochwertigere Fotos zwischen Android- und Apple-iOS-Geräten über RCS-fähige Nachrichten zu teilen.

Nutzer älterer Android-Betriebssysteme (Android 11 oder älter) sind bis zum Ende von Samsung Messages nicht betroffen. Und die Besitzer der neuesten Galaxy 26-Reihe von Samsung und anderer neuerer Telefone können die Samsung Messages-App nicht aus dem Galaxy Store herunterladen. Alle Geräte können Samsung Messages nach der offiziellen Einstellung im Juli 2026 nicht mehr herunterladen.