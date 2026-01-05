Samsung stellt auf der CES einen beeindruckenden 130-Zoll-Micro-RGB-Fernseher vor

HQ

Samsung ist mit einem sehr großen Fisch auf der CES 2026 angekommen. Der Technologie-Gigant hat einen Blick auf einen brandneuen Micro RGB Fernseher präsentiert, der die Farben der nächsten Generation und ein neues Design kombiniert. Was macht das besonders, fragen Sie sich vielleicht? Es ist eine Weltpremiere, denn es ist ein 130-Zoll-Fernsehgerät Micro RGB...

Ja, du hast wahrscheinlich keinen Platz in deiner Lounge für diesen Riesen, aber wenn doch, hättest du ein Gerät, das " neu definieren will", wie Samsung erklärt. In der Pressemitteilung zur Ankündigung merkt Samsung an, dass die Größe "absichtlich so gestaltet ist, dass sie weniger wie ein Fernseher und mehr wie ein riesiges, immersives Fenster wirkt, das den Raum visuell erweitert."

Er nutzt neue Softwarefunktionen, um ein besseres visuelles Bild zu bieten, während er gleichzeitig Glare Free -Technologie und integrierte Soundsysteme bietet, die in den Rahmen des Fernsehers integriert sind und darauf abzielen, ein ausgewogenes und natürliches Audioprofil zu liefern. Uns wird gesagt, dass es auch HDR10+ Advanced -Technologie für ein tieferes Bild nutzen wird.

Was den Preis angeht, wird das nicht erwähnt, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass dieser Fernseher weit über das hinausgeht, was der durchschnittliche Verbraucher ertragen kann, also behandeln Sie es wieder eher wie eine CES-Fiebertraum-Innovation.