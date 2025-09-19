Samsung Smart Fridges zeigen künftig Werbung auf dem Standby-Bildschirm an

HQ

"Genau wie die Black Mirror-Episode", kommentiert eine Person, nachdem sie die Nachrichten gelesen hat. Samsung hat bestätigt, dass ausgewählte Family Hub-Kühlschränke im Leerlauf bald Werbung auf ihren Türdisplays anzeigen werden. Das Pilotprogramm, das derzeit in den Vereinigten Staaten ausgerollt wird, zielt darauf ab, kuratierte Werbeaktionen anzubieten und gleichzeitig werbefreie Erlebnisse zu bestimmten Themen wie Kunst und Galerie zu erhalten. Anzeigen können einzeln verworfen werden, um sicherzustellen, dass sie sich während der Kampagne nicht wiederholen, und das Design kann je nach Personalisierungsoptionen angepasst werden. Während Benutzer Werbung vermeiden können, indem sie die Verbindung zum Internet trennen, würde dies auch mehrere intelligente Funktionen deaktivieren. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!