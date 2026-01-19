Samsung S26 Modelle geleakt

HQ

Während Gerüchte über eine verzögerte Veröffentlichung und steigende Preise halb auf Gerüchten basierten, wissen wir mit Sicherheit, dass nächsten Monat drei Galaxy S26-Modelle vorgestellt werden, da SamMoibile ein PDF zur Finanzierung ausgewählter Modelle entdeckte, als er sich Werbematerial anschaute, das versehentlich von Samsung geleakt wurde.

Die Modelle sind die S26, S26 Plus und S26 Ultra. Dies deutet auch darauf hin, dass eine angebliche Umbenennung des Basismodells nicht stattgefunden hat.

Derzeit gibt es keine Erwartungen an stark unterschiedlichen Spezifikationen gegenüber den aktuellen Modellen, es sind nur leichte Unterschiede bei den Bildschirmgrößen zu erwarten, während die Gerüchte über das Veröffentlichungsdatum aller am 11. März weiterhin zutreffen.

Die größte Überraschung wird der Preis sein, da Samsung bereits gegenüber Reuters und Bloomberg erklärt hat, dass Samsung auch den Druck steigender Kosten für Speichermodule spürt. Wir könnten von nur einem kleinen Anstieg angenehm überrascht sein oder das Risiko eingehen, dass die neue Produkteinführung den vollen Effekt spürt.