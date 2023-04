Samsung prognostizierte einen Wechsel zu Bing als Standardsuchmaschine auf seinen Handys

HQ

Samsung und Google waren erbitterte Konkurrenten in Bezug auf Android, und es scheint, als wäre es noch viel schlimmer geworden. Laut einem Bericht der New York Times wird der südkoreanische Elektronikriese voraussichtlich die Standardsuchmaschine in seinen Galaxy-Handys auf Microsofts Bing-Lösung umstellen.

Ein Vertrag, der laut Quellen einen Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr haben wird und der Google vielleicht nicht überraschend dazu veranlasst hat, intern "alle Hände an Deck" anzukündigen, wo sie jetzt alles tun, um Samsung als Kunden zurückzugewinnen. Nach Angaben von IDC hat Samsung im vergangenen Jahr 261 Millionen Telefone ausgeliefert, alle standardmäßig mit der Suchmaschine von Google.

Denken Sie, dass es für Samsung sinnvoll ist, Bing gegenüber Google zu wählen?