Samsung präsentiert auf der CES 2025 seinen "bisher fortschrittlichsten Fernseher"

Der CES-Wahnsinn nimmt allmählich Gestalt an, da die Convention in Las Vegas beginnt, ihre Ankündigungen und Enthüllungen vor den Aktionen und Konferenzen in dieser Woche zu verstärken. Als Teil dieser Bemühungen hat Samsung nun seiner vorherigen Ankündigung in Bezug auf neue Monitore mit der Enthüllung eines neuen Fernsehers nachgegangen, der behauptet, der "bisher fortschrittlichste Fernseher des Technologietitanen" zu sein.

Es heißt Neo QLED 8K QN990F und ist ein Modell, das "entwickelt wurde, um unvergleichliche Leistung, schlankes Design und intelligentere KI-gesteuerte Erlebnisse zu bieten". Der Fernseher wird von einem NQ8 AI Gen3 Processor angetrieben, der KI-Elemente verwendet, um die Bildqualität und Klangklarheit zu verbessern, und all dies bedeutet, dass der Fernseher ein hochskaliertes 8K-Bild liefern kann. Verbessertes HDR, verbesserte Farben und das alles in einem ultraschlanken und minimalistischen Design.

Samsung kommentiert den Fernseher mit den Worten: "Der QN990F ist ein Premium-Home-Entertainment-Gerät, das Spitzentechnologie mit eleganter Ästhetik kombiniert. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seinem raffinierten Design hebt er sowohl die Leistung als auch den Stil jedes Wohnraums auf ein und bietet ein wirklich anspruchsvolles Unterhaltungserlebnis."

Es gibt noch kein Wort darüber, wann der Neo QLED 8K QN990F auf den Markt kommen wird oder zu welchem Preis. Eines können wir davon ausgehen: Es wird nicht billig sein.