Samsung Odyssey OLED G6

Wir sind endlich an einem Punkt angelangt, an dem man OLED tatsächlich zu einem vernünftigen Preis bekommen kann. Der LS27DG602SUXEN, wie der Monitor so treffend genannt wird, kostet UVP 799 £, ist aber leicht für unter 600 Euro zu finden. Das ging schnell.

Ansonsten handelt es sich um eine klassische 27" im 16:9 Format mit QHD-Auflösung von 2560x1440p, 99% DCI-P3 und HDR10+. Die Helligkeit wird mit 250 Nits angegeben, wirkt aber aufgrund der OLED-Technologie deutlich mehr. Mit 7 kg ist er etwas schwer.

Die Lichtleistung braucht ein paar Worte, denn obwohl 250 Nits nicht nach viel klingen, ist sie möglicherweise nicht ganz korrekt, wenn viele Displayhersteller sagen, dass man mit ihrem speziellen Display XX Nits erhält. Dem Samsung Odyssey G6 OLED fühlt es sich nicht so an, als würde es ihm an Licht mangeln, vielleicht aus diesem Grund. Der HDR-Effekt ist enorm. Samsung nennt selbst keine Zahlen, aber eine solide Vermutung ist, dass wir es mit +500 Nits zu tun haben, wenn es nur sehr kleine Bereiche sind, die eine maximale Ausleuchtung benötigen.

Samsung ist nicht völlig verloren hinter einem Wagen, daher ist eines der ersten Dinge, die man bemerkt, die Bemühungen, die Hitze zu bekämpfen, die ein OLED abgibt. Dazu gehören ein komplettes Kühlsystem, ein thermisches Modulationssystem, ein Bildschirmschoner mit reduziertem Licht, der ein Einbrennen verhindert, eine Logo-Erkennung und alles wird zusammen als "Samsung OLED Safeguard+" bezeichnet. Die Logo-Technologie analysiert im Grunde nur das Bild und reduziert die Helligkeit in Bereichen mit statischen Bildern. Einfach, aber wahrscheinlich auch effektiv. Ich habe den Bildschirm aus gutem Grund jahrelang nicht getestet, aber visuell scheint dies zu funktionieren.

Man muss ihnen jedoch zugutehalten, dass es sich um ein relativ undurchsichtiges Verdampfungskammersystem handelt, anstatt nur eine große Graphitplatte zu verwenden.

Relevantere Dinge wie schönes Metalldesign, 360 Hz Bildwiederholfrequenz oder 0,03 ms Reaktionszeit sind natürlich weniger wichtig, und dann gibt es noch AMD FreeSync Premium Pro. Es kann auch auf den Kopf gestellt werden, wenn Sie diese Art von Person sind. Wenn Sie der Typ sind, der 360 Hz benötigt, ist es großartig, dass Sie es in OLED bekommen können, aber ich fand, dass sich der Bildschirm mit eingeschaltetem VRR etwas seltsam verhält - lassen Sie Ihre Grafikkarte damit umgehen. Ich selbst brauche keine 360 Hz, also wenn ich unbegrenztes Geld hätte, würde ich mich wahrscheinlich für das G8-Modell entscheiden, das 4K und 240 Hz hat.

In Bezug auf das Design haben wir uns an das übliche Industriedesign gehalten, das Samsung so gut macht. Leider haben sie sich für eine sehr große und massive Basis für den Bildschirm entschieden, anstatt der traditionellen dreibeinigen, um den Platz auf dem Tisch zu maximieren. Auf der anderen Seite befinden sich die Anschlüsse auf der Rückseite statt darunter, wodurch sie leichter zugänglich und leichter zu verstecken sind - danke dafür.

Es gibt DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1 sowie zwei USB-Anschlüsse. Hey, es gibt Kopfhörerbuchsen, und nein, Sie brauchen sie nicht. Allerdings fehlt mir ein Loch oder etwas im Stützarm, um die Kabel von hinten durchzuziehen.

OLED-Gaming-Monitore sind ein riesiger Qualitätssprung, daran besteht kein Zweifel. Hier geht es weitaus flüssiger zu, mit viel schärferen Kontrasten, Schwarzwerten und viel besseren Graustufennuancen als bei herkömmlichen Gaming-Monitoren. Es ist eine dieser Zeiten, in denen Sie ein Produkt zurücksenden und wenn Sie zu Ihrem üblichen Monitor zurückkehren, stellen Sie fest, dass Sie einen spürbaren Qualitätsverlust festgestellt haben.

Auch die Farbwiedergabe ist kaum zu toppen – OLED ist eben auf einem anderen Level. Ebenso liegt die Verarbeitungsqualität auf einer Stufe über dem, was man normalerweise von Gaming-Monitoren sieht.

Eines der Dinge, für die OLED kritisiert wurde, ist die Blendung, und natürlich können Sie es sich leisten, den Bildschirm mit einer Antireflexbeschichtung behandeln zu lassen. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut - aber noch besser ist, dass es leichter zu erkennen ist, dass es im Licht kein Ausbluten gibt - was ziemlich beeindruckend ist.

Alles in allem ist es ein äußerst beeindruckendes Display, und wenn Sie zu viel Geld haben, können Sie ein G8 kaufen, das 4K-Rendering bietet. Auf der anderen Seite ist das Design des Ständers ein Nachteil. Es nimmt einfach zu viel Platz auf meinem Schreibtisch ein und der Preis könnte noch etwas nach unten gedrückt werden - wir sind nicht aus Geld.