Samsung kürzt Produktion von faltbaren Handys nach schwachen Verkäufen um 40 %

Samsung plant, die Produktion seiner faltbaren Handys Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 um fast 40 % von 8,2 Millionen auf 5 Millionen Einheiten zu reduzieren. Diese Entscheidung folgt auf niedriger als erwartete Verkaufszahlen; In den ersten zwei Wochen nach der Markteinführung wurden weltweit nur 270.000 Exemplare des Galaxy Z Fold 6 verkauft, das sind weniger als beim Vorgänger.

Gleichzeitig plant Samsung, die Produktion der Galaxy S25-Serie um etwa 7 % im Vergleich zur Galaxy S24-Serie zu steigern, mit einem geplanten Produktionsvolumen von 37,4 Millionen Einheiten. Das Unternehmen erwägt auch, auf neue Formfaktoren zu setzen, um Marktanteile zurückzugewinnen.

Wir haben in letzter Zeit auch gesehen, wie Samsung Mitarbeiter entlassen hat, was vielleicht beweist, dass bei dem Elektronikhersteller derzeit nicht alles in Ordnung ist.

Was denken Sie über die Zukunft der faltbaren Telefone?