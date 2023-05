Samsung kauft weiterhin OLED-Panels von LG

HQ

Es dauerte fast zehn Jahre, bis der weltgrößte TV-Hersteller Samsung letztes Jahr endlich seinen ersten vollwertigen OLED-Fernseher herausbrachte, den sie QD-OLED nannten, und obwohl es ein schöner Bildschirm war, waren wir hier bei Gamereactor der Meinung, dass der LG C2 in so ziemlich allem besser war.

Samsung selbst scheint dem nun zuzustimmen, da sie laut Reuters gerade eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die besagt, dass sie in den nächsten drei Jahren zehn Millionen OLED-Panels von ihrem größten Rivalen und Konkurrenten kaufen werden, um die LG Display-Technologie in ihre Samsung-Fernseher einzubauen. In erster Linie sind es derzeit 77" und 83" und der Deal beginnt jetzt mit der Lieferung der Paneele innerhalb von 12 Monaten.