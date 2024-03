Samsung hat eine neue MicroSD-Karte für Switch 2 entwickelt?

HQ

Die Gerüchte um eine neue Nintendo-Konsole, den Nachfolger der Switch, häufen sich gerade. Es begann mit den regelmäßigen Leaks von Insidern, wurde von Journalisten verfolgt, weiter unterstützt durch tatsächliche Anzeichen aus der Tech-Industrie und heutzutage scheint es eine Tatsache zu sein, dass die Switch 2 Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 erscheinen wird (nach den neuesten Gerüchten).

Jetzt haben wir ein weiteres mögliches Anzeichen dafür, dass etwas passieren wird, denn Samsung hat gerade eine neue Speicherkarte enthüllt. Das ist zwar an sich nicht verdächtig, bietet aber beeindruckende Geschwindigkeiten und Größen, und die Erklärung von Samsung, warum sie dies gemacht haben, hat die Leute zum Nachdenken gebracht:

"Zum ersten Mal in der Branche hat Samsung eine neue Hochleistungs-microSD-Karte auf Basis der SD-Express-Schnittstelle vorgestellt. Die Entwicklung war das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem Kunden, um ein maßgeschneidertes Produkt zu entwickeln."

Wer ist also dieser Kunde, der eine so anspruchsvolle microSD mit 800 MB/s benötigt? Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie über Nintendo sprechen, das Gerüchten zufolge in diesem Herbst die Switch 2 auf den Markt bringen wird. Eine wirklich schnelle Speicherkarte in großzügigen Größen zu haben, würde dem Spielen definitiv zugute kommen, und das Timing ist sehr passend.

Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind immer noch deutlich langsamer als bei SSDs (5.500 MB/s für PlayStation 5), aber da die Switch 2 Gerüchten zufolge mit einer PlayStation 4 vergleichbar ist, gibt es weniger Daten, die herumgeworfen werden müssen, und es wäre ein großer Fortschritt gegenüber der Switch.

Danke, Wccftech.