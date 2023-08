Samsung Gaming Hub: Wir haben über 3.000 Spiele verfügbar

HQ

Auch wenn Google Stadia es nicht wirklich geschafft hat, ist Cloud-Gaming noch lange nicht tot, und ein Beweis dafür sind die vielen neuen Dienste, die in letzter Zeit auftauchen oder sich vollständig konsolidieren. Der TV-Hersteller Samsung bezog sich in dieser Hinsicht nicht auf eine eigene Plattform, sondern auf eine Möglichkeit, verschiedene Streaming-Vorschläge auf einer einzigen Oberfläche zu kombinieren und zu präsentieren. Wir haben mit dem Leiter des Produktmanagements, Patrick Horne, gesprochen, als der Samsung Gaming Hub Anfang des Sommers ein Jahr alt wurde:

"Also haben wir diesen Gaming Hub letztes Jahr mit einer Vielzahl von Cloud-Gaming-Streaming-Diensten gestartet", erinnert sich Horne in dem Video. "Wir hatten ein paar, wir hatten Xbox, wir hatten Utomic, wir hatten GeForce Now, und seitdem haben wir einige weitere auf den Markt gebracht, wir haben Luna auf den Markt gebracht, wir haben erst kürzlich AntStream Arcade und Black Nut auf den Markt gebracht. und wir haben jetzt über 3.000 Spiele auf dem Gaming Hub verfügbar"

"Wir sind auch sehr glücklich, weil es den Nutzern viele verschiedene Arten von Geschäftsmodellen bietet", fährt er fort. "Sie können Abonnements über Game Pass und xCloud erhalten, aber so etwas wie AntStream Arcade ermöglicht es Ihnen, auf Spiele zuzugreifen, indem Sie nur Werbung ansehen, Sie können auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, Spiele kostenlos zu spielen, viele wirklich interessante Dinge für Benutzer, um in das Spiel einzusteigen und keine Konsole kaufen zu müssen und diese Dollars nicht auszugeben".

Aber abgesehen von den Angeboten des Hubs haben wir auch einen Technikfreak gefragt, wie sie Metadaten sammeln, die von Partnern bereitgestellt werden, um Spiele aus allen Diensten in dasselbe Startmenü zu filtern, ob es mögliche Bedenken gibt, wie die komprimierte Grafik auf ansonsten glänzenden Panels schlechter aussieht oder wie sie die HDMI- und Signalnachbearbeitungslatenz reduzieren, indem sie die Grafiken nativ vom Chipsatz bereitstellen. Sehen Sie sich das vollständige Interview an, um mehr darüber zu erfahren.