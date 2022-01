Samsung Gaming Hub bringt Cloud-Gaming auf Fernseher

HQ

Heute haben wir erfahren, dass Nvidia den koreanischen Technologiehersteller Samsung nicht nur bei den HDR10+-Technologien unterstützt, die in zukünftigen Fernsehgeräten des Unternehmens zum Einsatz kommen. Die beiden Firmen stellten am Nachmittag eine neue Online-Plattform namens "Samsung Gaming Hub" vor, die Cloud-Gaming-Anwendungen auf Samsung-TVs verfügbar machen soll. Won-Jin Lee, Corporate Executive Vice President bei Samsung, beschreibt, dass der Dienst sofortigen Zugang zu einer Bibliothek an Spielen gewährt, die mit verbundenen Controllern genutzt werden können.

Nvidia, die mit Geforce Now etwas zum Android-Dienst beizutragen haben, treten neben Google Stadia und Utomik als Unterstützer etwaiger Streaming-Technologien auf. In Zukunft könnten weitere Streaming-Partner hinzustoßen, sofern sie die "Tizen"-Schnittstelle des Herstellers nutzen. Diese Technologie wird anscheinend benötigt, um den Fernseher via Controller bequem steuern zu können. Samsung Gaming Hub wird im dritten Quartal von 2022 in Europa erwartet, doch welche TV-Modelle das Feature überhaupt unterstützen, ist noch nicht bekannt.