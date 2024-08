Samsung Galaxy Z Fold 6

Okay, lassen Sie uns das Offensichtliche aus dem Weg räumen. Diese Samsung Galaxy Fold 6 Rezension wird etwas kürzer sein. Das war in den letzten Jahren tatsächlich so, und der Grund dafür ist ziemlich einfach für jeden, der Samsungs kontinuierliche innovative Produktpalette an faltbaren Geräten verfolgt hat. Die wirklich transformativen Ergänzungen sind rar gesät, wenn überhaupt, und obwohl ein Fold immer noch zu den modernsten Smartphones gehört, die man kaufen kann, ist es unmöglich zu ignorieren, dass Samsung sich schuldig gemacht hat, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.

Das neue Samsung Galaxy Fold 6 ist ähnlich wie das Fold 5, das dem Fold 4 ähnelte, das im Grunde genommen dem Fold 3 ähnelte. Es gibt keine Änderungen im Bildschirmverhältnis, keine unterschiedlichen Materialien, keine drastische Erhöhung des Akkus. Es gibt iterative, granulare Änderungen in Hülle und Fülle, die zusammen nur noch mehr untermauern, dass das Fold eine feste Anlaufstelle für faltbare Fanatiker bleibt.

Die Form selbst verändert der Fold 6 nur marginal. Die Farben sind dezent, die Ecken wurden quadratisch gestaltet, um sie weiter an die Ultra-Linie anzupassen, und das Ganze fühlt sich immer noch erhaben an, obwohl es auch hier spannend gewesen wäre, wenn Samsung mit anderen Materialien experimentiert hätte. Auf der Rückseite finden wir die gleichen drei Kameraobjektive, aber mit aggressiveren Objektivringen, und das gesamte Paket ist 14 Gramm leichter. Die quadratischere Form bedeutet, dass das Frontdisplay "normaler" ist, obwohl es immer noch ein dünneres und höheres Bildschirmverhältnis verwendet und die Ränder auch leicht geschrumpft sind. Es sieht großartig aus, sogar viel besser als das Fold 5, und wenn Sie ein Kenner sind, ist es überraschend einfach, diese kleinen, aber insgesamt recht bedeutenden visuellen Upgrades zu schätzen.

Alle Grundlagen sind immer noch vorhanden. Es gibt eine IP48-Zertifizierung (also endlich staub- und wasserdicht), verbesserte Lautsprecher, WIFI 6E, einen 4400-mAh-Akku, der drahtlos mit bis zu 15 W aufgeladen werden kann, und Gorilla Glass Victus 2 Vorder- und Rückseite. Das neue Dual Rail-Scharnier macht es außerdem im geschlossenen Zustand 10 % dünner als das Fold 5, eine Verbesserung, die sich wirklich in Ihrer Tasche anfühlt.

Es ist vielleicht leicht, zu Beginn dieser Rezension ein wenig Apathie zu erkennen, und das ist beabsichtigt. Samsung erfindet hier nichts neu, sondern verfeinert wie Apple die gleiche Form, die gleiche Vorlage, während viele nur nach etwas schreien, das den Sprung zwischen den Generationen markiert. Aber obwohl es leicht ist, all die Dinge abzuschreiben, die Samsung hier tatsächlich verbessert hat, wäre es eine Schande, denn zusammengenommen ist es leicht, davon überzeugt zu sein, dass Samsung dem ultimativen Foldable erstaunlich nahe gekommen ist. Die Software zum Beispiel ist immer noch enorm optimiert. So soll es natürlich sein, wenn man die sechste Version eines Android-Betriebssystems ausliefert, das speziell für den faltbaren Formfaktor entwickelt wurde. Ja, die meisten davon haben in diesem Jahr mit der Galaxy AI zu tun, die wir bereits in unserem Test des S25 Ultra Anfang des Jahres behandelt haben. Aber Multitasking, App-Switching, die Verwendung des S-Pen, es ist alles schön und reibungslos.

Es muss jedoch gesagt werden, dass OneUI aus ausdrucksstärkerer Sicht nicht mit meiner Lieblingsversion von Android vergleichbar ist. Inzwischen ist klar, dass Samsung die Farbe, die Persönlichkeit und den Charakter von Googles Stock-Edition entfernt, und es wäre für Samsung angebracht, ein wenig von dem skurrilen Look zuzulassen, der Android auf dem Pixel Fold und OnePlus Open so angenehm gemacht hat.

Das Display ist wieder ein dynamisches LTPO AMOLED 2X-Frontpanel mit 968 x 2376 Pixeln, das mit 120 Hz läuft und diesmal Spitzen von bis zu 2600 NITS liefert. Es ist gestochen scharf, hell und in jeder Hinsicht wettbewerbsfähig. Samsung ist gut in der Farbchemie, im gleichmäßigen Licht, im ganzen Spektakel, und dieses Know-how ist sowohl außen auf dem bereits erwähnten Cover-Display als auch im Inneren zu spüren. Das Innenleben behält übrigens exakt die gleichen Spezifikationen bei. Samsung sagt auch, dass die sogenannte "Falte" in der Mitte in diesem Jahr kleiner sein soll, und das sehe ich nicht. Sie haben den faltbaren Bildschirm aber auch nur weiter mit sogenanntem "Sheer Thickening Fluid" (oder STF) verstärkt, was es deutlich seltener machen dürfte, Displays zu sehen, die mit der Zeit reißen.

Natürlich bekommst du den neuesten Snapdragon SoC, 8 Gen 3, der mit 12GB RAM und bis zu 1TB UFS 4.0 Speicherplatz kombiniert wird. Dieser ist angeblich sogar noch besser optimiert, so dass der Akku zwar nicht größer ist, Samsung aber behauptet, dass er ein paar Stunden länger hält als das Fold 5. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ich es selbst erlebt habe, aber etwas länger ist wahrscheinlich zu erwarten.

Und ich fürchte, ich muss hier noch einmal auf meinen Fold 5 Test zurückgreifen, da sowohl das Teleobjektiv als auch das Hauptobjektiv direkt von dort aus wiederverwendet werden. Das neue Ultraweitwinkelobjektiv ist ein 123-Grad-Objektiv mit 12 Megapixeln und 12 Millimetern. Dies ist drastisch besser beim Sammeln von Licht und daher bei nicht idealen Lichtverhältnissen, bei denen der scharfe Kontrast deutlich wird. Es ist deutlich besser, das ist es, und das Kamerasystem des Fold 6 ist im Allgemeinen leistungsfähig, funktional und kann sowohl mit dem Pixel Fold als auch mit dem OnePlus Open problemlos mithalten, obwohl letzteres Samsung in mehreren Hardware-Parametern schlägt.

Beim Fold 6 handelt es sich in erster Linie um ein iteratives Upgrade, bei dem Kleinigkeiten optimiert wurden, um einen besseren Gesamteindruck zu gewährleisten. Wenn Sie, wie viele andere, sehen möchten, dass Samsung mehr Risiken eingeht, über die Planke geht und die Grenzen dessen, wie Sie ein modernes Smartphone verstehen, überschreitet, wird dies in diesem Jahr nicht passieren. Gleichzeitig ist es aber wichtig, nicht alle Verbesserungen, die sich zu einem grundsoliden Foldable summieren, abzuschreiben. Eine größere Dampfkammer, eine bessere Akkulaufzeit, ein schönes und raffiniertes Design, schöne Kameras, zuverlässige Software, großartige Displays und ein optimierter SoC - es ist alles immer noch da, weshalb das Fold 6 leicht zu empfehlen ist, auch wenn die Konkurrenz ihm in mehr als einer Hinsicht auf den Fersen ist.