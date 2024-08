Samsung Galaxy Watch 7

HQ

In der Technologie hat sich viel getan, von 5nm auf 3nm und von zwei auf fünf Kerne. Diese Uhr führt viele grafische interaktive Elemente gleichzeitig aus und verfolgt sie ständig, da der Exynos W940-Chip viel leistungsfähiger, aber auch 50% effizienter ist, zumindest in der Theorie.

Die Formensprache ist die gleiche wie zuvor: sehr industriell und kohärent, ohne harte oder sichtbare Kanten. Ich mag die neuen Träger sehr; Sie sitzen eng und präzise und kneifen überhaupt nicht. Samsung nennt es ein schwebendes Glasdesign – ich nenne es so, dass das Glas aus dem Uhrengehäuse herausgehoben wird. Es ist auf jeden Fall schön, so oder so.

Worüber Samsung aus irgendeinem Grund keine große Sache macht, ist, dass sich der interne Speicher auf 32 GB verdoppelt hat. Darüber hinaus ist auch mehr RAM hinzugekommen, so dass wir jetzt bei bis zu 4 GB sind.

Auf der biometrischen Seite gibt es jetzt einen "Enhanced BioActive"-Sensor. Das bedeutet, dass Herzfrequenz, Blutdruck und Herzrhythmus äußerst genau gemessen werden können, was wiederum eine ständige Überwachung Ihrer Gesundheit, insbesondere unregelmäßiger Herzschläge, bedeutet. Ich verstehe die Probleme der DSGVO voll und ganz, aber in einer optimalen Welt wäre die Uhr in der Lage, den Rettungsdienst mit Koordinaten zu kontaktieren und bei unnatürlichen und problematischen Schwankungen oder Messungen einen Krankenwagen anzufordern. Aber Sie müssten einen klügeren Weg finden, als ein echtes Blutdruckmessgerät als Referenz zu verwenden, und im Moment ist es für mich eine kleine Enttäuschung.

Apropos Koordinaten: Das GPS ist jetzt Dualband, L1+L5, und der Übungsteil kann frühere Zeiten verfolgen, ein bisschen wie in Videospielen, wo Sie gegen einen Geist antreten können, der Ihre vorherigen Zeiten darstellt - aber nur, wenn Sie Fahrrad fahren oder laufen, was Sinn macht, da es wahrscheinlich das GPS verwendet, um alles zu protokollieren.

Das Betriebssystem ist Samsungs neues Wear OS 5, und natürlich gibt es eine integrierte KI-Funktionalität mit besserem individuellem Training, Schlafanalyse, Energieabrechnung und einer detaillierten Übersicht über aerobes/anaerobes Training. Es kann Sie sogar warnen, wenn Sie an Schlafapnoe leiden.

Es gibt immer noch ATM5 in Bezug auf Wasser. Wenn du dich für Trekking oder Tauchen interessierst, gibt es jetzt auch eine Galaxy Ultra Uhr mit besserer Zertifizierung und besserem Schutz. Allerdings gibt es immer noch eine Wassersperre und Samsung sollte eigentlich dafür gelobt werden, dass ihre Trainingsoberfläche recht nett ist. Die Grafik und die Benutzeroberfläche im Allgemeinen sind ein großer Schritt nach vorne, vor allem wenn man den Preis bedenkt.

Der Preis beträgt 289 £ und dafür bekommt man auch volle NFC-Unterstützung, und es ist schön, dass Samsung den Preis nicht von Galaxy Watch 6 erhöht hat, was ich befürchtet hatte.

Das Galaxy AI macht ein bisschen Spaß; Es kann sowohl Standardantworten erstellen, mit denen Sie auf Nachrichten antworten können, als auch in Kombination mit einem Samsung-Telefon Meeting-Links und mehr erstellen. Es gibt viele Kleinigkeiten, wie die Steuerung über bestimmte Fingerbewegungen, die Zyklusverfolgung und eine Medikationserinnerungsfunktion. Darüber hinaus hat Samsung sein einfaches, aber effektives Klicksystem für neue Armbänder beibehalten.

Mein größter Kritikpunkt sind die Zifferblätter, zumal ich die Uhr vor allem getestet habe, als sie noch unveröffentlicht ist. Es gibt viele schicke Gesichter, aber da ich ziemlich wählerisch bin, habe ich nicht das richtige gefunden. Wie auch immer, der Punkt ist: Wenn Sie keine Watch 6 haben, wird dies für die meisten Leute ein massives Upgrade sein. Egal, ob Sie Funktionalität, Schulung oder Gesundheitsüberwachung benötigen, es gibt volle NFC-Unterstützung, viel Platz und es ist erstaunlich günstig, und das alles in einem so schön gemachten Produkt.