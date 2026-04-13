Samsung Galaxy S26 Ultra

Ich benutze Ultra oder besser gesagt "Note"-Geräte schon sehr lange, daher ist mir bewusst, dass es völliger Unsinn ist, die schrittweisen Schritte zwischen jeder Iteration als Revolution oder Evolution zu bezeichnen. Es sind kleine, aber jedes Mal wünschenswerte Upgrades. Ein gutes Beispiel ist, wie die Geräte irgendwann an Umfang zugenommen hatten und mit jeder neuen Generation leicht geschrumpft sind, bis es mit dem aktuellen S26 Ultra endete, das, mangels eines besseren Begriffs, endlich an einem Punkt in seinem Leben erreicht, an dem es die gleiche Größe wie andere Smartphones erreicht. Nun... Abgesehen von dem, wie immer, deutlich größeren Display. Er entfernte sich auch vom Titan und wechselte zu Aluminium, eine Stufe nach unten, die ihn angeblich leichter machte. Zusammen sorgt dieses schlankere Handy mit abgerundeteren Ecken für eine konventionellere Form und Größe, trotz des extrem großen 6,9" AMOLED 2X-Displays, das zudem heller wirkt und bessere Farben bietet als das Modell vom letzten Jahr.

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Obwohl die Ultra-Serie sehr lange fast gleich teuer war – also würde Samsung technisch gesehen nicht lügen, wenn sie behaupten, das Telefon sei im Laufe der Zeit mehr oder weniger günstiger geworden – sind sie nicht gerade billig. Unser Testgerät ist das 'günstigste', die Budget-Version bietet 12 GB Speicher und 256 GB Speicher für 1.449 €. Du kannst weitere 200 € zahlen, um 512 GB zu bekommen, und für weitere 300 € 16 GB Speicher und 1 TB Speicher. Aber Samsung hat uns auch eine passende Uhr und In-Ear-Geräte geliehen, denn das ist kein Handy, sondern das Herzstück deines digitalen Samsung-Lebens, ein vollständiges Ökosystem, in dem alles perfekt synchronisiert funktioniert, und obwohl die Einrichtung viel Geld kostet, liefern sie diesen Teil mit vollständiger und perfekter Integration ab.

Für diesen Preis bekommt man übrigens kein Ladegerät und nicht einmal eine Abdeckung, was ich frustrierend finde. Das hat mich zu dbrand und deren GRIP-Serie für das S26 Ultra geführt, und ich bereue, dass ich Geld für originale Samsung-Cover ausgegeben habe, denn diese sind überlegen, und da ich zeitweise Pech hatte, sind sie auch gut darin, das eigentliche Handy zu schützen, während sie genauso viel oder weniger kosten als die generischen Modelle.

Allerdings bekommt man eine Privatsphäre-Anzeige. Allein das, besonders wenn Sie pendeln oder Ihr Handy im Büro, im Klassenzimmer oder irgendwo sonst benutzen, wo andere Ihren Bildschirm leicht sehen können, ist eine der wichtigsten Erfindungen der modernen Zeit. Bisher ist Samsung der Einzige, der dies dem breiten Verbrauchermarkt anbietet, aber ich hoffe, dass andere folgen. Er wirkt wie ein dünner Film auf der Anzeige und verzerrt die Sicht für alle außerhalb eines sehr engen Blickwinkels.

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Im Bauch des Biests befindet sich ein Snapdragon 8 Elite Gen 5. Das macht es auch zu einem der leistungsstärksten mobilen Chipsätze auf dem Markt, aber meiner Erfahrung nach bei fünf Generationen von Ultra-Handys ist es auch schwierig, die Akkulaufzeit zu verwalten. Das Laden wurde endlich von 45 Watt auf 60 Watt erhöht, mit 25 Watt kabellosem Laden. Die größeren Modelle, also die 1-TB-Version, verfügen nun ebenfalls über 16 GB RAM. Der Akku hat 5000 mAh, was etwas größer ist als bei anderen S26-Modellen, aber noch wichtiger ist, dass Samsung einige Software-Optimierungen vorgenommen hat, damit dein Handy nicht mehr Akku verbraucht wie ein hungriges Nilpferd.

Eine Sache, für die ich Samsung loben möchte, ist die "neue" Hauptkamera. Die 200MP ist zwar nicht neu, aber sie verwendet einen neuen Sensor und ein ALoP (All Lens on Prism) für die 5x-Periskop-Kamera, die eine 50MP-Auflösung bietet. Das Kameraarray verfügt außerdem über eine neue horizontale Verriegelung, die zumindest theoretisch eine gimbalähnliche Stabilisierung ermöglicht, die ich beim Testen komplett vergessen habe auszuprobieren, da das 4K/8K-Video bereits ziemlich beeindruckend aussah. Im Allgemeinen bemerkte ich weniger Bildrauschen, sowohl in hellen als auch besonders dunklen Umgebungen, und einen besseren Autofokus, obwohl ich unsicher bin, ob das an Hardware- oder Softwareoptimierungen liegt.

Ich bin mir nicht sicher, ob Samsung das Richtige oder Falsche tut, da KI zwar weiterhin vorhanden ist, aber in Form kleiner unabhängiger Programme. Nudge, um deinen Bildschirm für Kontext zu scannen, Google Gemini nach anderen Sachen, und Bixby ist auch da, plus vielleicht ein oder zwei andere, die ich vergessen habe. Es scheint, als hätten Hersteller wie Samsung verstanden, dass die Öffentlichkeit keine überquellenden KI-Produkte will, da sie das vielleicht etwas zu stark zurückgeschraubt haben. Ich hätte gerne ein System, das alles macht und nur aktiviert, wenn ich darum bitte, aber es ist trotzdem fortschrittliche Technologie.

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Die Lautsprecher sind immer noch erstklassig. Es klingt dumm, aber das ist tatsächlich wichtig für jemanden, der oft ein Handy ohne Headset benutzt. Außerdem wurde der S-Pen nicht abgeschafft. Es wurde immer noch auf einen Stift ohne zusätzliche Funktionalität reduziert, was schade ist, aber es ist vorhanden. Wenn man sich erst einmal daran für die Fotobearbeitung gewöhnt hat (und es gibt viele Optionen, die größtenteils auf KI basieren), gibt es kein Zurück mehr. Obwohl ich eher altmodisch bin, mache ich trotzdem gerne Notizen auf diese Weise, und niemand macht das besser als Samsung.

Alles in allem ist das eine echte Verbesserung und bietet einige gute Ideen, besonders die Privatsphäre-Anzeige, die für Pendler wie mich ein riesiges Verkaufsargument sein wird. Im Vergleich zum Rest des Marktes ist der Preis für dieses Flaggschiff-Telefon fast angemessen.