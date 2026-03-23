Samsung Galaxy Buds4 Pro

Samsungs Buds-Serie hat sich langsam von einer angenehmen Ergänzung Ihres Handys zu einer herausragenden Hardware entwickelt. Während die neueste Version, der Buds4 Pro, vollständig in das Samsung-Ökosystem integriert ist und einige der besten rotierenden Animationen enthält, die ich je gesehen habe, wenn man sie in Verbindung mit einem Samsung-Telefon verwendet, sind sie für sich genommen ein großartiges Stück Hardware und zu einem Preisniveau, das knapp unter den meisten anderen Premium-Angeboten liegt.

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Das Design ist immer noch modern und stilvoll, industriell und leicht futuristisch, dezent, aber dennoch mit kleinen Biegungen, die es für jeden, der sich auskennt, als Samsung-Produkt kennzeichnen, da der Stiel verlängert Aluminiumstück besteht und aus irgendeinem Grund in Samsung-Jargon als "Klinge" gilt. Es zeigt außerdem allen, dass man höchstwahrscheinlich ein Samsung-Handy hat, denn zu meinem Missfallen muss man, um das 24-Bit/96kHz-Audio nutzen zu können, ein kompatibles Samsung-Handy besitzen, das manuell eingeschaltet werden muss. Das kommt natürlich zusätzlich dazu, ein Abonnement für einen Premium-Streamingdienst wie Qobuz oder Tidal zu haben, der 24-Bit-Material anbietet. Und ja, man hört den Unterschied, nicht nur bei Kopfhörern, sondern auch in den In-Ears.

Ich mag die kabellose Ladehülle, die halbtransparent, kompakt und angenehm anzufassen ist. Meiner Erfahrung nach verfilzt klarer Kunststoff mit der Zeit durch Kratzer und Schnitte, aber da wir diese Produkte jahrelang nicht haben, bevor wir eine Bewertung abgeben, kann ich nicht sagen, ob das in diesem Fall auch zutrifft. Die Ohrstöpsel verdienen auch Anerkennung, da sie fest, aber weich und trotz langjähriger Nutzung nie unangenehm sind.

Diese sind, wie viele moderne Premium-In-Ears, als Dual-Driver-Design gefertigt. Das bedeutet, dass der Mittelton- und Bassbereich einen eigenen 11-mm-Woofer haben und der Hochtöner ein 5,5-mm-Planarhochtöner ist, ähnlich wie einige der besseren kompakten Lautsprecher. Das hebt es deutlich von der Nicht-Profi-Version ab, hebt es aber auch über das Meer der Produkte hinaus, die ein normales Eintreiber-Design verwenden. Warum sie die Verwendung von planaren Treibern gegenüber normalen dynamischen Treibern nicht vermarkten, da diese von den meisten Audiophilen als überlegen angesehen werden, fällt mir schwer nachvollziehbar. Sie verwenden außerdem ein Dual-Verstärker-Design, was für etwas, das so wenig Leistung nutzt, etwas übertrieben ist, aber dennoch eine schöne Ergänzung zu puristischem Audio darstellt. All das plus die Vielzahl an Funktionen hat seinen Preis: eine verkürzte Akkulaufzeit. Mit ANC werden knapp sechs Stunden Akkulaufzeit und 25 Stunden inklusive Ladegehäuse angeboten. Es ist akzeptabel, aber nicht großartig. Ich lade ungefähr alle zwei Wochen auf, egal was passiert, daher macht das für mich kaum einen Unterschied.

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Eines der Dinge, für die Samsung erkannt werden muss, ist der praktische Einsatz von KI, was in diesem Fall Rauschunterdrückung ist, um die Klarheit eingehender Anrufe zu erhöhen und den direkten KI-Zugriff zu gewährleisten. Sie verwenden auch ein Pinch-basiertes Steuerungssystem, und ehrlich gesagt bevorzuge ich diese Art von taktiler Nutzung statt nur Berührung.

Also, die Klangqualität. Ich dachte, wir sprechen von AptX HD oder Ähnlichem, aber nein, es ist der SSC, Samsung Seamless Codec oder UHQ-Sound. Das bedeutet eine nahtlose Integration mit fast allen Samsung-Produkten, aber auch keine Kompatibilität mit anderen – zumindest für durchschnittliche Verbraucher – und das setzt einen Kratzer in die Schleife, weil man damit noch stärker an das Samsung-Ökosystem gebunden ist, und das mag ich nicht. Ich weiß, das liegt an zusätzlichen Funktionen wie "adaptiver Optimierung", dem Wechseln zwischen mehreren neueren Samsung-Geräten gleichzeitig und 360-Grad-Audio, aber ich würde sehr lieber Ohrhörer haben, die 24-Bit bedienen, egal an welches Gerät sie angeschlossen sind.

Das ist schade, denn 24-Bit-Sound mit SSC ist mit dem Buds4 Pro fantastisch. Viel Headspace, Trennung zwischen den einzelnen Instrumenten, großartige Klangbühne, wirklich hohe Auflösung, präziser und präziser Bass ohne Detailverlust und eine relative, neutrale Wiedergabe mit einer schlanken Färbung. Klangtechnisch ist die Leistung für den Preis herausragend. Er hat sogar einen wirklich guten ANC, der nur bei sehr hohen, spontanen Kreischengeräuschen ausfällt (ich fahre viel mit dem Zug). Die Klarheit des Klangs ist jedoch das, was am meisten heraussticht.

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Es versteht sich von selbst, dass ich diese wirklich mag. Klangtechnisch sind sie fantastisch, aber trotz hervorragendem Klang, Komfort und starkem ANC muss ich wegen des neuen Samsung-Geräts eine Note reduzieren. Ich verstehe, dass es ein vollständiges Markenerlebnis bietet, aber ich hasse geschlossene Ökosysteme genauso. Wenn Sie ein kompatibles Gerät haben, kaufen Sie es, denn es gibt keinen Grund zum Zweifeln, aber andere müssen sich etwas anderes suchen oder gleichzeitig ein neues Samsung-Handy kaufen.