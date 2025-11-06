Für mich ist es nach wie vor völlig unverständlich, wie rückwärtsgewandte, skurrile Trends – nicht zuletzt in Sachen Design, kreiert von Apple – von ihren Mitbewerbern eine absolute Ewigkeit lang so ziellos kopiert werden. Der Stiel verschiedener In-Ear-Kopfhörer ist so eine Sache. Ikonisches Design auf eine Art und Weise, die die Airpods zusammen mit dem kreideweißen Kunststoff zu einer Art Lifestyle-Produkt machte. Ein Must-Have für jeden, der wie alle anderen sein wollte (und will). Dann musste der weiße Stiel aus einem Ohr herausragen, egal ob der Kopfhörer benutzt wurde oder nicht.

Das Design mit dem langen Stiel ist nichts Besonderes und die dunkelgrau-blaue Farbe ist hässlich, aber ansonsten sind diese perfekt.

Samsung hat, wie JBL und eine Vielzahl anderer Hersteller im gleichen Segment, dieses Design brüskiert, obwohl es in einer vernünftigen Welt, in der Kreativität über die Nasenspitze hinausgeht, schon vor fünf Jahren hätte verworfen werden sollen. Denn der Stiel selbst ist schrecklich. Einen Stab zu haben, der am ehesten einem Zahnbürstenkopf von einem Oral B ähnelt und aus dem Ohr herausragt und zur Oberseite des Kiefers hinunter ragt, ist ein Design an sich, das sich bedauerlich anfühlt. Ich will keinen Stiel in meinen Ohren. Ich möchte keine Kopfhörer mit diesem Formfaktor und ich verstehe nicht, warum Samsung zum Beispiel nicht darum herum arbeitet und das kleine Mikrofon, das im unteren Teil des Vorbaus sitzt, stattdessen im Gehäuse selbst versteckt. Davon abgesehen sind die Samsung Galaxy Buds 3 FE großartige Kopfhörer. Ich habe keinen Zweifel an diesem Urteil. Diese In-Ears sind gut. Sie klingen gut und funktionieren gut. Lassen Sie mich das näher ausführen:

Die Samsung Galaxy Buds 3 FE haben die gleiche Größe wie die Airpods 2 und beherbergen Elemente mit einer Größe von 11 Millimetern und verfügen natürlich über die Möglichkeit, High-Definition-Audio, 360°-Audio und Ambient Audio wiederzugeben. Sie bieten eine aktive Geräuschunterdrückung, es gibt sechs Mikrofone in ihnen und sie unterstützen Bluetooth 5.4. Die Schalen wiegen jeweils fünf Gramm und bestehen aus Kunststoff, was sich etwas zu billig anfühlt (und die dunkelgraue/dunkelblaue Farbe fühlt sich billig an). Ansonsten ist das Design in Ordnung, obwohl der Vorbau, wie gesagt, strähnig und extra lang ist.

Die Sache mit dem Stiel sollte wirklich bald aussterben. Das wäre von Vorteil.

Die Ergonomie ist hier sehr gut. Sie sitzen hervorragend in den Ohren und fühlen sich nach mehreren Stunden anhaltenden Hörens nie schwer oder unangenehm an. Auch der Klang ist sehr gut. Hier herrscht eine Wärme, die man leicht mag, und im Vergleich zu den Airpods (3) klingen sie auf der ganzen Linie besser. Hier gibt es eine Präsenz, die den Airpods fehlt, und es gibt eine Breite im Register, die sie luftiger anfühlt als das Äquivalent von Apple und die billigeren Modelle von Samsung. Ich mag den Mitteltonbereich und wie eng er sich spielt, und die Höhen werden nie scharf oder stechend, wie es bei Airpods oft der Fall ist. Es sollte jedoch gesagt werden, dass Sie die volle Audiokapazität dieser Kopfhörer nur nutzen können, wenn Sie ein Samsung-Handy haben, was bedeutet, dass ich diese nur denjenigen empfehle, die ein Samsung-Handy haben. "Samsung Seamless Codec" (SSC) ist sehr gut und deutlich vergleichbar mit AptX, das man natürlich nutzen möchte, wenn man dafür 129 Euro ausgibt.

Wenn Sie ein Samsung-Handy besitzen und auf der Suche nach neuen Kopfhörern sind, sollten Sie sich diese unbedingt ansehen.

Auch die Akkulaufzeit ist gut. Nicht toll, aber gut. Wenn ANC aktiviert ist, habe ich etwa sechs Stunden und 20 Minuten pro Ladung aus den Ohrhörern herausgeholt, und in der mitgelieferten Aufbewahrungshülle sind es 30 Stunden. Auch die Anrufqualität ist gut. Die sechs Mikrofone arbeiten effektiv, um die Stimme natürlich und klar zu machen, und die Funktionalität - Beantworten, Aktivieren und Deaktivieren von ANC, Ein- und Ausschalten im Transparenzmodus - ist ebenfalls sehr gut. Das einzige, was mir neben dem Design an sich und der Materialqualität nicht wirklich gefällt, ist die Tatsache, dass die Samsung Galaxy Buds 3 FE nicht automatisch pausieren, wenn ich sie aus dem Kopf nehme. Es fühlt sich heute wie eine offensichtliche Funktion an und hätte natürlich hier eingebaut werden sollen.