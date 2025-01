Samsung Frame Pro verbessert die Bildqualität erheblich und ist fast vollständig kabellos

HQ

Die Frame ist ein fantastisches TV-Konzept, aber auch eines, das einige kleine Herausforderungen mit sich bringt. Samsung hat nun Abhilfe geschaffen und das Panel auf eine Neo QLED Mini-LED aufgerüstet, was bedeutet, dass die Helligkeit deutlich erhöht wurde und HDR zu einem deutlich intensiveren Erlebnis wird. Es scheint jedoch, als ob sich die Hauptplatzierung am unteren Rand des Bildschirms befindet, wodurch er effektiv kantenbeleuchtet wird. Außerdem wurde die Aktualisierungsrate auf 144 Hz erhöht und die Latenz auf unter 20 ms reduziert.

Wichtiger für viele ist der hässliche Draht, der daran hängt, der jetzt mit der Einführung der Wireless One Connect Box verschwunden ist, was bedeutet, dass Sie die Box bis zu 10 Meter vom eigentlichen Bildschirm entfernt platzieren können, auch in einem Möbelstück. Dies erhöht wiederum Ihre Optionen und Flexibilität beim Anschließen Ihrer Spielekonsole und anderer Geräte voller Kabel, während alles versteckt wird, was zu einem sauberen und modernen, aufgeräumten Wohnzimmer führt. Nun, fast, wir haben immer noch keine drahtlose Stromversorgung. Noch...