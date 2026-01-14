Samsung-Fernseher werden bald KI auf zwei Hauptarten nutzen

HQ

Auf der CES in diesem Jahr war es schwer, uns umzudrehen, ohne die beiden Buchstaben zu sehen, die A und ich zusammengesetzt haben. Egal, ob KI Ihr Ding ist oder nicht, es ist klar, dass der Technologiesektor plant, sie in viele unserer täglichen Geräte einzuführen, einschließlich unserer Fernseher.

Wir sprachen mit Magnus Nilssen, Tech Product Manager für TV & AV bei Samsung, darüber, wie KI in den neuen Fernsehern der Marke eingeführt wird. "Ich sehe, dass es zwei verschiedene Arten gibt, wie wir KI nutzen", sagte er. "Einer ist, es einfacher zu machen, die am besten geeignete Bild- und Tonqualität für deine bestimmten Inhalte und deine Umgebung zu erreichen. Wir nutzen KI, um das Bild zu analysieren und zu versuchen zu verstehen, ob es sich um Sport handelt, und in den fortschrittlichsten Versionen sogar, um welche Sportart es sich handelt. Wenn du siehst, dass es Football ist, wissen wir, dass der Ball rund sein sollte, sodass wir sicherstellen können, dass der Ball in jedem einzelnen Bild korrekt aussieht. Wir nutzen auch KI, um zu verstehen, was der Klang ist. Aus dem Audio können wir erkennen, was die Rede, was Musik und Hintergrundrauschen ist."

"Dieses Jahr haben wir es sogar möglich gemacht, diese Level manuell anzupassen, sodass man den Fernseher bitten kann, den Kommentator auszuschalten, wenn man möchte, und dann einfach das Spiel und das Spielgeräusch hören kann, weil wir die KI analysieren lassen." Nilssen fuhr fort und fügte hinzu, dass KI unter der Haube viele Anwendungen zur Verbesserung der Videoqualität, des Kontrasts und mehr gebe, ohne an den Einstellungen des Fernsehers herumzuspielen.

Die zweite Verwendung ist vielleicht eher das, was man von einer KI erwarten würde. "Es verschmilzt irgendwie mit der Sprachsteuerung, wo man den Fernseher bittet, die Lautstärke zu erhöhen, und er erhöht die Lautstärke, aber man kann auch fragen, welche Filme dieser Schauspieler gemacht hat, und dann bekommt man die Antwort, und dann kann man das auf den eigenen Streaming-Diensten suchen." sagte Nilssen.

Um zu sehen, was sonst noch aus Samsungs spannender neuer Produktpalette kommt, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: