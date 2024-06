Samsung erweitert sein Gaming-Monitor-Sortiment mit neuen Odyssey-OLED-Bildschirmen

HQ

In den letzten Jahren hat sich Samsung einen Namen bei Gaming-Monitoren gemacht, indem es bereit und willens ist, das Boot in das zu bringen, wozu unsere Bildschirme unserer Meinung nach in der Lage sind. Ein riesiger vertikaler Bildschirm? Ein Dual-UHD-Setup? Bei Samsung haben sie viele Weltneuheiten geliefert, und kürzlich konnten wir uns ihre neuesten Einträge in der Odyssey-Reihe ansehen.

Während wir uns auch die neuen ViewFinity- und Smart-Monitore ansehen konnten, steht das Spielen bei der Odyssey-Reihe wirklich im Mittelpunkt, und hier bei Gamereactor waren dies natürlich die Modelle, an denen wir am meisten interessiert waren. Zwei neue Bildschirme kommen auf uns zu, wie Samsung gestern Abend offiziell enthüllt hat. Dies sind der Odyssey OLED G80SD und der OLED G60SD.

Das G80SD oder G8, wie es allgemein bekannt ist, ist ein Biest von einem 4K-Bildschirm, vollgepackt mit 240 Hz, intelligenten Funktionen, einem eingebauten Lautsprecher und mehr. Es kostet 1.099,99 £ UVP und kann bei Interesse auf der Samsung-Website vorbestellt werden. Der G6 bietet Ihnen kein 4K, aber es ist ein billigerer Monitor zum Preis von 799,99 £ UVP mit einer schnelleren Bildwiederholfrequenz bei 360 Hz.

Beide Monitore sind außerdem mit Samsungs blendfreier OLED-Technologie, integrierter Kühlung und Hitzeschutz, AMD FreeSync Premium Pro, ausgestattet, und Sie können sie neigen, wenn Sie sie als vertikale Bildschirme haben möchten.

Welchen Monitor würden Sie wählen? Das Odyssey G6 oder G8?