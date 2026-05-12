Samsung erlaubt das Blockieren von Apps mit übermäßiger Werbung

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Das Samsung Galaxy verfügt über eine integrierte Überwachungs- und Leistungsoptimierungs-App namens Device Care. Es hilft, Akkuverbrauch, Speicher und RAM zu verwalten, scannt aber auch automatisch nach Malware. Laut Android Police wurde Device Care nun auf Version 13.8.80.7 aktualisiert, und die App beginnt nun auch, Apps mit übermäßiger Werbung zu blockieren.

Die Beschreibung der Funktion legt nahe, dass die Apps selbst nicht blockiert werden, sondern nur ihre Benachrichtigungen.

"Apps, die häufig Werbewarnungen senden, werden in einen Tiefschlaf versetzt, damit sie Sie nicht stören."

Es gibt zwei Optionen: grundlegendes Blockieren und intelligentes Blockieren. Basic Blocking kennzeichnet Apps als häufige Werbung sendend, und Benachrichtigungen werden blockiert, sobald sie auf Ihrem Handy erkannt werden. Intelligente Blockierung analysiert Benachrichtigungen auf Ihrem Handy, um festzustellen, ob es sich um Werbung handelt, und blockiert, wenn sie häufig sind.

Apps im Tiefschlaf stören dich nicht, es sei denn, du öffnest sie manuell. Diese Apps können in den Einstellungen > Gerätepflege > Pflegebericht > übermäßige Warnungen angezeigt werden.

Es scheint, dass die Funktion nur mit One UI 8.5 funktioniert, was erklären könnte, warum einige Nutzer angeben, seit dem Start der Galaxy S26-Serie Zugang zu der Funktion zu haben.