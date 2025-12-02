HQ

Samsungs neues mehrfaltbares Telefon bietet einen 10"-Bildschirm und wird am 12. Dezember zu einem derzeit unbekannten Preis von etwa 2.450 USD auf den Markt kommen.

"Samsungs unermüdliches Streben nach neuen Möglichkeiten prägt weiterhin die Zukunft der mobilen Erlebnisse; durch jahrelange Innovation bei faltbaren Formfaktoren löst Galaxy Z TriFold eine der am längsten bestehenden Herausforderungen der mobilen Branche – die perfekte Balance zwischen Portabilität, Premium-Leistung und Produktivität auf einem Gerät zu bieten. Galaxy Z TriFold erweitert nun die Grenzen dessen, was für mobile Arbeit, Kreativität und Verbindung möglich ist."

- TM Roh, Geschäftsführer, Präsident und Leiter der Device eXperience (DX) Division bei Samsung Electronics

Das Handy wird mit einem Snapdragon 8 Elite, einer 200-MP-Hauptkamera, einem 5,600-mAh-Akku ausgestattet, der auf jeden Bildschirm verteilt ist, und einem 45-Watt-Ladekabel ausgeliefert.

Er ist an der schlanksten Stelle nur 3,9 mm dick und hat ein Titangehäuse für die Doppelschienen-Scharniere des Bildschirms, das eine stoßdämpfende Beschichtung besitzt, sowie eine Keramik-Glasfaser-verstärkte Polymerrückseite, die rissfest ist.

Die Platine wird während der Montage CT-gescannt, um sicherzustellen, dass die Integration korrekt erfolgt ist, bevor sie schließlich mit dem Telefon verbunden ist, und ein Laser-Scannen wird verwendet, um Bauteile in falscher Höhe zu erkennen, was das Display beeinträchtigt.

Vollständig ausgeklappt hast du 3x6,5"-Displays, die als ein kohärentes 10" 120Hz-Format fungieren, 1600 Nits, Dynamic 2XAMOLED und sogar ein eigenes Samsung DeX, und die größere Bildschirmgröße macht Galaxy AI leichter zu bedienen, einschließlich des Nicht-Wechsels zwischen Apps, da die KI multimodal ist, angesprochen werden kann und laut Samsung deine kontextbezogenen Fragen versteht. Im geschlossenen Zustand hat das Display 2600 Nits und liefert 422 ppi.

Was die Kamera angeht, gibt es 12MP Ultraweitwinkel, 200MP Weitweite mit 2x optischem Zoom und 3x optischen Zoom für das 10MP-Teleobjektiv, und die Speicheroptionen sind auf 512GB und 1TB begrenzt, wobei beide Modelle 16GB Speicher haben. Es gibt es in allen Farben, solange du Schwarz wählst.

Samaung

Samsung

Samsung