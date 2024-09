Samsung bringt die 990 EVO Plus SSD auf den Markt

HQ

Heute hat Samsung die brandneue 990 EVO Plus vorgestellt, eine aktualisierte Version der beliebten SSD, die letztes Jahr auf den Markt kam und eine verbesserte Energieeffizienz mit Unterstützung für PCIe 4.0 und die neueste NAND-Technologie bietet.

Die 990 Evo Plus ist in den Größen 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich und kann laut Samsung sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7250 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6300 MB/s erreichen, was einer Verbesserung von 50 % im Vergleich zum Vorgänger entspricht. Das 4-TB-Modell bietet zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 1050 KB bzw. 1400 K IOPS.

Es ist ein großes Upgrade gegenüber der ursprünglichen 990 Evo, insbesondere mit dieser neuen 4-TB-Option. Sicher, sie ist nicht so schnell wie das Flaggschiff 990 Pro, aber dies sind immer noch einige der besten PCIe Gen4 SSDs, die derzeit auf dem Markt sind. Die 990 EVO Plus kommt im Oktober mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 109,99 US-Dollar für die 1-TB-Version, 184,99 US-Dollar für die 2-TB-Version und 344,99 US-Dollar für die 4-TB-Version auf den Markt.

