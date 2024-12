Samsung 990 EVO Plus M.2 NVMe SSD 2TB

HQ

Wenn es um Solid-State-Laufwerke geht, ist Samsung ein dominierender Akteur und liefert stets Spitzenleistung und Zuverlässigkeit. Die 990 EVO Plus SSD setzt dieses Erbe fort und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit, Ausdauer und Erschwinglichkeit. Aber rechtfertigt es den Hype wirklich? Nach einem umfassenden Test haben wir Folgendes herausgefunden. Die Samsung 990 EVO Plus SSD basiert auf dem PCIe 4.0 NVMe-Standard und verspricht blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Hier sind die herausragenden Spezifikationen:



Formfaktor: M.2 2280



Schnittstelle: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4



Controller: Samsung hauseigener Controller



NAND-Flash: Samsungs V-NAND der 7. Generation



Kapazitäten: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB



Sequenzielle Lesegeschwindigkeiten: Bis zu 7.450 MB/s



Sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten: Bis zu 6.900 MB/s



Zufällige Lese-/Schreib-IOPS: Bis zu 1,2 Mio. IOPS (Lesen) / 1,5 Mio. IOPS (Schreiben)



Lebensdauer: Bis zu 2400 TBW (Terabyte geschrieben)



Die 990 EVO Plus ist außerdem mit der gefeierten Magician-Software von Samsung ausgestattet, die einfache Firmware-Updates, die Überwachung des Laufwerkszustands und die Leistungsoptimierung ermöglicht. Die AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung sorgt für Datensicherheit, was besonders für den professionellen Einsatz wertvoll ist. Wir haben die 990 EVO Plus mit gängigen Benchmarking-Tools wie CrystalDiskMark und ATTO Disk Benchmark strengen Tests unterzogen. Hier sind die Ergebnisse:

CrystalDiskMark:





Sequenzielles Lesen: 7.410 MB/s



Sequenzielles Schreiben: 6.820 MB/s



ATTO Festplatte Benchmark:





Maximaler Lesezugriff: 7,2 GB/s



Maximale Schreibgeschwindigkeit: 6,6 GB/s



Diese Zahlen gehören zu den höchsten, die wir in dieser Preisklasse gesehen haben, und übertreffen sogar einige teurere Konkurrenten. Das Laufwerk lieferte durchweg eine Leistung in der Nähe seiner Nenngeschwindigkeit, was die Optimierungskompetenz von Samsung zeigt. Doch synthetische Benchmarks sind das eine, aber wie schlägt sich die 990 EVO Plus im Alltag?



Bootzeiten: Windows 11 startete in knapp 8 Sekunden und sparte im Vergleich zu älteren PCIe 3.0-SSDs einige Sekunden ein.



Dateiübertragungen: Die Übertragung eines 100-GB-Ordners mit gemischten Dateien dauerte etwas mehr als 22 Sekunden, was die rasanten Schreibgeschwindigkeiten zeigt.



Gaming: Die Ladezeiten in Spielen wie Cyberpunk 2077 und Starfield wurden drastisch reduziert. Levels, die zuvor 25 Sekunden zum Laden brauchten, werden jetzt in 12 Sekunden gestartet.



Videobearbeitung: Mit Adobe Premiere Pro fühlte sich die Bearbeitung von 4K-Videos nahtlos an. Das Rendern eines 10-minütigen Clips mit starken Effekten war etwa 15 % schneller als auf einem PCIe 3.0-Laufwerk.



Hochgeschwindigkeits-SSDs sind oft mit thermischem Throttling konfrontiert, aber Samsung behebt dies mit einem integrierten Kühlkörper und der Dynamic Thermal Guard-Technologie. Bei längerer hoher Arbeitsbelastung erreichten die Temperaturen Spitzenwerte von 62 °C, blieben aber deutlich innerhalb der sicheren Betriebsgrenzen. Das Laufwerk behielt eine konstante Leistung ohne merkliche Drosselung bei, was angesichts der intensiven Arbeitslast, der wir es ausgesetzt haben, beeindruckend ist.

Für diejenigen, die Laptops ohne aktive Kühlung verwenden, ist es erwähnenswert, dass der Wirkungsgrad des Laufwerks die Wärmeabgabe im Vergleich zu früheren Generationen minimiert. Samsung hat eine hervorragende Erfolgsbilanz in Bezug auf die Haltbarkeit von SSDs, und die 990 EVO Plus ist da keine Ausnahme. Mit bis zu 2400 TBW und einer 5-Jahres-Garantie ist es auf Langlebigkeit ausgelegt. Zum Vergleich: Die meisten Benutzer verbrauchen bei starker Nutzung durchschnittlich etwa 50-100 TBW pro Jahr, was bedeutet, dass dieses Laufwerk Ihr System leicht überdauern könnte.

Die Datenwiederherstellungsfunktionen in Verbindung mit der vorausschauenden Überwachung von Magician geben den Benutzern zusätzliche Sicherheit. Selbst nach einer Woche Stresstests – einschließlich wiederholter Schreib- und Löschvorgänge – blieb die Leistung hervorragend, ohne Anzeichen einer Verschlechterung.

Trotz ihrer hohen Leistung ist die 990 EVO Plus erstaunlich stromsparend. Im Leerlauf verbraucht es etwa 30 % weniger Strom als sein Vorgänger, was es zu einer praktikablen Option für Laptops und energiebewusste Unternehmen macht.

Samsung hat die Preise für die 990 EVO Plus wettbewerbsfähig gehalten, beginnend bei etwa 79,99 US-Dollar für das 500-GB-Modell und bis zu 349,99 US-Dollar für die 4-TB-Variante. Aufgrund seiner unübertroffenen Leistung, seiner robusten Haltbarkeit und seines Funktionsumfangs bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Enthusiasten und Profis gleichermaßen.

Im Vergleich dazu sind andere PCIe-4.0-Laufwerke wie die WD Black SN850X oder die Seagate FireCuda 530 etwas teurer, und obwohl sie eine ähnliche Leistung erbringen, machen die Magician-Software und der Zuverlässigkeitsvorteil von Samsung die 990 EVO Plus zu einem besseren Gesamtpaket.

Die Samsung 990 EVO Plus SSD hält, was sie verspricht, und bietet erstklassige Leistung, hervorragende Haltbarkeit und einen wettbewerbsfähigen Preis. Seine Kombination aus modernster Technologie, Energieeffizienz und benutzerfreundlicher Software macht es zu einem der besten PCIe 4.0-Laufwerke, die heute erhältlich sind.

Wenn Sie auf der Suche nach einer SSD sind, die alles bewältigen kann, was Sie ihr zumuten – egal ob Spiele, die Erstellung von Inhalten oder hohe Arbeitslasten – ist die Samsung 990 EVO Plus ein Kinderspiel. Samsung hat die Messlatte noch einmal höher gelegt und einen neuen Standard für das gesetzt, was wir von einer Hochleistungs-SSD erwarten dürfen.