Sami Council will, dass Square Enix samische Kleidung von Final Fantasy XIV entfernt

Seit 1956 engagiert sich der Samenrat laut seiner Informationsseite "aktiv in samischen politischen Bestrebungen". Das Hauptziel ist es, "die Rechte und Interessen der Samen in Bezug auf die Samen zu fördern [und] um seine Ziele zu erreichen, gibt der Samenrat Erklärungen und Vorschläge zu Angelegenheiten ab, die die samische Industrie, Rechte, Sprache und Kultur betreffen, und insbesondere zu Angelegenheiten, die die Samen in mehreren Ländern betreffen."

Vor kurzem hat der Samenrat eine Erklärung zu Kultur und Rechten, nämlich virtueller Kleidung, abgegeben. Laut ihrer Website fordert der Sami-Rat, dass Square Enix sofort die samisch-codierte Kleidung Far Northern Attire aus dem Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV entfernt. Nachdem er klargestellt hatte, dass es nicht um "Sensibilität und Beleidigung" geht, sagte Àslat Holmberg, Sprecher des Samischen Rates:

Es ist die Position der Sámi, dass ihre kollektive und individuelle Kultur, einschließlich ästhetischer Elemente, Musik, Sprache, Geschichten, Geschichten und anderer traditioneller kultureller Ausdrucksformen, Eigentum der Sámi sind.

Dies ist eine Vereinbarung, die der Sámi Council unter anderem seit einiger Zeit mit Walt Disney Animation Studios hat, und jetzt wollen sie, dass Square Enix nachzieht. Holmberg fährt fort:

Unsere Kulturgüterrechte sind nicht theoretisch. Sie sind durch Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt und schutzfähig, die in der Regel weltweit harmonisiert sind. Square Enix ist sich als Medienunternehmen der Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums sehr bewusst und hat keine Entschuldigung für diese eklatante Verletzung des samischen Kulturguts [...].

Square Enix hat noch nicht auf die Behauptungen reagiert, so dass abzuwarten bleibt, was als nächstes passieren wird. Sie können den vollständigen Artikel des Sami-Rates hier lesen.