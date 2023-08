Samba de Amigo: Party-To-Go ist die Schlagzeile der Apple Arcade August-Ergänzungen

Apple hat die Spiele angekündigt, die im August auf Apple Arcade ihr Debüt geben werden. Im Gegensatz zu einigen früheren Monaten wird es im August nur vier neue Spiele geben, aber eines ist auf eine bevorstehende Switch- und VR-Veröffentlichung ausgerichtet.

Ab dem 8. August können Spieler in Nekograms+ des Entwicklers Hungry Sky eintauchen. Am 18. August folgt dann Kingdoms: Merge & Build von Cherrypick Games. In der Woche danach, am 25. August, wird Seebaa Inc.'s finity. sein Debüt auf Apple Arcade geben, bevor der Monat am 29. August mit Samba de Amigo: Party-To-Go von Sega abgeschlossen wird.

Party-To-Go wird die mobile Version des kommenden Samba de Amigo: Party Central sein und sogar drei Songs enthalten, die nur in der Apple Arcade-Edition zu finden sind, wobei es sich dabei um PSYs DADDY, Lady Gagas The Edge of Glory und Fitz and the Tantrums' The Walker.

Werdet ihr diesen August eine dieser neuen Apple Arcade-Ergänzungen spielen?