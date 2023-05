Samba de Amigo Party Central erhält ein festes Veröffentlichungsdatum

HQ

Samba de Amigo war eines der skurrilen, brillanten und einfach wahnsinnig lustigen Spiele, die dazu beigetragen haben, Segas Dreamcast zu definieren. Eine der wichtigsten Zutaten war die Tatsache, dass man es mit echten Maracas spielen konnte.

Wenn das Spiel später in diesem Jahr ein Comeback feiert, wurden die Maracas in dieser Switch-exklusiven Edition namens Samba de Amigo Party Central durch Joy-Cons ersetzt, was es hoffentlich nicht weniger unterhaltsam macht. Nun hat Sega die offizielle Homepage aktualisiert und verrät, dass das Spiel am 29. August startet.

40 Songs werden bei der Veröffentlichung enthalten sein, und 20 davon wurden enthüllt, nämlich:

• Break Free ft. Zedd - Ariana Grande

• Ich mag dich wirklich - Carly Rae Jepsen

• Payback (feat. Icona Pop) - Cheat-Codes

• Let You Go (feat. Kareen Lomax) - Diplo &; TSHA

• Ich werde überleben (Eric Kupper Mix Extended) - Gloria Gaynor

• Ich liebe es - Icona Pop

• Centerfold - J Geils Band

• Bang Bang - Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj

• Trottel - Jonas Brothers

• TiK ToK - Kesha

• Panama - Matteo

• Plastikherzen - Miley Cyrus

• Feiern - Pitbull

• Der Kelch des Lebens (La Copa de la Vida) - Ricky Martin

• XS - Rina Sawayama

• Bom Bom - Sam und der Womp

• Azukita - Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz &; Elvis Crespo

• Macarena (Cover)

• Fuge (klassisch)

• La Bamba (Cover)

Zusätzlich zu diesen 20 Songs hat Sega auch bestätigt, dass Fist Bump aus Sonic Forces und Escape from the City aus Sonic Adventure ebenfalls im neuen Samba de Amigo enthalten sein werden.