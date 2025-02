Samara Weaving spielt in Borderline einen Popstar, der von einem gewalttätigen Soziopathen gejagt wird

Samara Weaving scheint es sich zur Gewohnheit gemacht zu haben, von geistesgestörten Soziopathen gejagt zu werden. Der Star wird bald in einem neuen Film zu sehen seinReady or Not, in dem sie einen Popstar spielt, der um ihr Leben fliehen und sich verstecken muss, nachdem ein gewalttätiger Soziopath, der kürzlich aus einer psychiatrischen Klinik entkommen ist, in ihr Haus einbricht, um ihr seine Liebe zu gestehen.

Der Film ist unter dem Namen Borderline bekannt und zeigt Jack Nicholsons Sohn Ray Nicholson in der Rolle des Soziopathen. Der Film wurde von Jimmy Warden, dem Autor von Cocaine Bear, geschrieben und inszeniert, und er spielt auch Eric Dane als Leibwächter von Weavings Popstar, bekannt als Sofia.

Borderline wird voraussichtlich ab dem 14. März in die Kinos kommen, und da das bald soweit ist, könnt ihr euch den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten ansehen.

"Der gewalttätige Soziopath Paul (Ray Nicholson) flieht aus einer psychiatrischen Klinik und begibt sich auf einen gefährlichen Amoklauf. Sein Ziel: Sofia (Samara Weaving), ein weltberühmter Popstar. Als obsessiver Fan nimmt er Sofia in ihrem eigenen Haus als Geisel, in dem wahnhaften Glauben, dass sie heiraten werden. Paul versucht verzweifelt, seine Hingabe zu beweisen, aber Sofia versucht nur, die Nacht zu überleben. Je mehr Paulus aus den Fugen gerät, desto gefährlicher wird seine Fantasie. Mit der Hilfe ihres treuen Leibwächters (Eric Dane) muss Sofia nicht nur um ihr Leben, sondern auch um ihren Verstand kämpfen und dem finsteren Griff ihres Stalkers und seiner wachsenden Gruppe von Komplizen entkommen."