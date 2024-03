Samara Weaving möchte in einem neuen "Nightmare on Elm Street"-Film mitspielen

HQ

A Nightmare on Elm Street war ein großer Erfolg, als er 1984 in die Kinos kam und die Kinobesucher danach aus dem Schlaf schreckte. Es folgten sechs Fortsetzungen und 2010 kam sogar ein Remake des ersten Films mit Jackie Earle Haley als Traumkiller Freddy Krueger in die Kinos. Seitdem haben wir aufgrund von Rechteproblemen keinen weiteren Film mehr gesehen. Viele Menschen hoffen jedoch, Springwood wieder zu sehen, darunter auch die Schauspielerin Samara Weaving (Ready or Not, Scream VI). In einem Interview mit Collider antwortete sie auf die Frage, in welcher Horrorfilmreihe sie als nächstes mitspielen möchte, kurz Nightmare on Elm Street.

Albtraum in der Elm Street. Ich schaffe das.

Wie gesagt, es wurde in den letzten Jahren viel über die Filmreihe geredet, aber leider hat es nie zu etwas geführt. Eines Tages wird jedoch zweifellos ein neuer Film veröffentlicht, aber die Frage ist, ob es ein weiteres Remake oder eine Fortsetzung wie die letzten Halloween-Filme sein wird.