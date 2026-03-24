Samara Weaving ist Schlagzeile im kommenden romantischen Krimi-Thriller Carolina Caroline

Samara Weaving ist zurück in den Kinos und stiehlt dank ihres Auftritts in Ready or Not 2: Here I Come das Rampenlicht. Doch diesen Sommer wird sie wieder zurückkehren, diesmal jedoch in einem ganz anderen Filmstil als der derzeit verfügbare Horror-Slasher.

Bekannt als Carolina Caroline, ist dies ein romantischer Krimi-Thriller, der Caroline Daniels aus Weaving folgt, die, um aus einer kleinen texanischen Stadt zu fliehen, in der sie ihr bisheriges Leben verbracht hat, beschließt, durch Raubüberfälle und Betrügereien in ganz Amerika Geld aufzubauen.

Die offizielle Zusammenfassung des Films fügt hinzu: "Der gefeierte Regisseur Adam Carter Rehmeiers romantischer Krimi-Thriller zeigt Samara Weaving (Ready or Not, Borderline) als Caroline Daniels, deren Wunsch, ihre kleine texanische Stadt zu verlassen, sie in den Orbit eines charismatischen Betrügers (Kyle Gallner) bringt, und gemeinsam weben sie einen Pfad aus Kriminalität und Leidenschaft durch den amerikanischen Südosten. Ebenfalls mit Kyra Sedgwick in der Hauptrolle, bietet der Film einen breit gefächerten Country-Soundtrack mit Stücken von Künstlern wie Jason Isbell, Chris Stapleton, Loretta Lynn und über einem Dutzend weiterer."

Gemäß dem Premierentermin dieses Films ist der Kinotermin auf den 5. Juni festgelegt, und unten sieht man einen sehr kurzen Teaser-Trailer zum Film, mit einem vollständigen Trailer, der voraussichtlich im Zuge der Premiere folgt.