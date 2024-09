Samara Weaving ist "all in" für Ready or Not Fortsetzung

Ready or Not -Star Samara Weaving hat bestätigt, dass sie mehr als bereit für eine Rückkehr für eine Fortsetzung des Hit-Thrillers ist. Die Fortsetzung wurde Anfang des Jahres offiziell enthüllt, und ein großartiges Drehbuch wurde bereits geschrieben, so dass es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis das Projekt voranschreitet.

Auch das Weben selbst ist wieder dabei, wie sie gegenüber Comicbook.com bestätigte. "Ich bin voll dabei. Ich glaube, wir sind alle dabei, ich weiß es nicht. Ich denke, wir sind alle dabei", sagte sie. "Ich weiß nicht, ob wir uns die Hand geschüttelt haben, aber so ziemlich. Wir haben uns die Hand geschüttelt, aber wir haben uns nicht die Hände geschnitten und unser Blut aneinander gerieben."

Als sie gefragt wurde, wann das Projekt vorankommen würde, sagte Weaving nur, dass sie einige Anrufe tätigen müsse. Der erste Film zeigte Weaving als frisch verheiratete Frau, die an einem perversen Familienspiel mit ihren reichen Schwiegereltern teilnimmt. Wenn sie nicht bis zum Ende der Nacht geopfert wird, werden schreckliche Dinge geschehen, und so jagen sie sie durch ihr Herrenhaus, während sie versucht herauszufinden, was vor sich geht. Der erste Film endet mit einer interessanten Entwicklung im Hinblick auf das Übernatürliche, aber es scheint, dass Weavings Charakter ihren Bogen abschließt, sodass wir sehen müssen, was die Fortsetzung geplant hat.