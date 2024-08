Samara Weaving flieht vor bösartigen Kultisten in Azrael

Der nächste Monat wird für Horrorfans sehr arbeitsreich, denn es gibt eine ganze Reihe vielversprechender und interessanter Filme, die pünktlich zur gruseligsten Jahreszeit ihr Debüt geben werden. Ein weiterer Film, der in diese Liste passt, ist Azrael, ein Film, den wir uns gerade in Form eines brandneuen Trailers angesehen haben.

Azrael spielt Samara Weaving als junge Frau, die um ihr Leben rennt, während sie von stummen Kultisten verfolgt wird, die sie früher gefangen hielten. Der Film spielt Jahre nach der Apokalypse, was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass die Zivilisation nur noch ein Bruchteil dessen ist, was sie heute ist.

Der Film wurde unter der Regie von E.L. Katz gedreht und zeigt Nathan Stewart-Jarrett und Vic Carmen Sonne neben Weaver, wobei Azrael am 27. September in Kinos auf der ganzen Welt debütieren wird. Schauen Sie sich den Trailer und die vollständige Zusammenfassung unten an.

"Viele Jahre nach der Apokalypse macht ein frommer Kult stummer Eiferer Jagd auf Azrael (Samara Weaving), eine junge Frau, die ihrer eigenen Gefangenschaft entkommen ist - und sie wird vor nichts zurückschrecken, um ihr eigenes Überleben zu sichern."