Samantha Béart, Star von Fading Echo, spricht über die Möglichkeit, auf der Entwicklungsseite der Spielebranche zu arbeiten

Fading Echo ist ein einzigartiges Spiel aus vielen Gründen, aber einer, der für Vertraute in der Spielebranche besonders hervorsticht, ist das unmittelbare Vertrauen des Entwicklers/Publishers New Tales für Star Samantha Béart. Nachdem sie das Spiel vorgestellt und Béart ja gesagt hatte, bekamen sie Zugang zum Entwickler-Discord und erhielten sofort einen Steam-Schlüssel.

Das ist alles, ohne eine NDA zu unterzeichnen. Béart erklärte, wie dieses Maß an Vertrauen ihnen half, in die Rolle des Eins im Spiel zu gelangen, aber es gab ihnen auch einen großartigen Einblick darin, wie Fading Echo entstanden ist. In unserem jüngsten Interview mit Béart und Emmanuel Obert, Co-Direktor von Fading Echo, fragten wir, ob dieses Maß an Einsicht Interesse an der Entwicklungsseite in der Spielebranche geweckt hat.

"Ja, wenn du es in Teilzeit und zu deinen eigenen Bedingungen machen könntest," sagte Béart. "Als Performer, als Freelancer, habe ich das Gefühl, dass mein Job in gewisser Weise stabiler ist als der mancher Spieleentwickler, was eine verrückte Aussage ist. Seniors sind jetzt seit 18 Monaten arbeitslos. Es ist verrückt. Ich arbeite viel mit der Universität Uppsala in Schweden zusammen und besuche jedes Jahr die Absolventen. Jedes Jahr ist es ein bisschen, es ist ein bisschen wild, sie zu ermutigen. 'Oh ja, es ist eine großartige Branche.' Im Moment ist es so: Schau dich um, bilde eine Gesellschaft mit der Person neben dir. Das wird realistischer sein, als zu AAAs zu gehen und zu hoffen, dass du am Ende angestellt bleibst."

"Ich war eine Zeit lang IT-Softwareberater, das war ein Vollzeitjob, und ich habe gleichzeitig Baldur's Gate gemacht und diese Erfahrung nie wieder gesammelt. Es war eine Menge", schloss Béart und bestätigte im Grunde, dass, wenn wir ihren Namen im Abspann eines Spiels sehen wollen, es wegen ihres Schauspiels sein wird. Was angesichts ihrer großartigen Leistungen in den letzten Jahren wohl niemanden enttäuschen wird.

Lesen Sie unten unser vollständiges Interview mit Samantha Béart und Emmanuel Obert und behalten Sie Fading Echo vor seiner Veröffentlichung am 21. Juli im Auge.