Samantha Béart spricht auf der Gamescom 2025 über Karlach, Baldur's Gate III und kommende Projekte

HQ

Die Synchronsprecherin Samantha Béart gab dieses Jahr ihr Debüt auf der Gamescom und brachte den Fans Karlach aus Baldur's Gate III näher und gab einen Einblick in ihre kommenden Rollen in Absalum und Fading Echo.

"Es ist meine erste Gamescom, und ich entschuldige mich beim deutschen Volk und bei der internationalen Gemeinschaft." Béart scherzte und dachte über das Ausmaß der Veranstaltung im Vergleich zu anderen Kongressen nach. "Ich komme gerade von der San Diego Comic-Con zurück, und das stellt es in den Schatten, etwa dreimal."

Béart gab Einblicke in ihre Arbeit an Absalum, einem kommenden Side-Scrolling-Beat-'em-up von Dotemu und Supermonks, und beschrieb einen der spielbaren Charaktere, Cider: "Sie haben einen Teleskoparm und mögen es, Übeltäter zu schlagen... sehr leicht und nicht so voller Traumata." Sie hob auch ihre Arbeit am Indie-Puzzlespiel Fading Echo hervor, in dem TTRPG-Veteranen wie Matt Mercer und Laura Bailey mitspielen: "Meine Figur hat blaue Haare, die der Schwerkraft trotzen, und sie neigt dazu, sich beim Lösen von Rätseln in Wasser zu verwandeln... Es basiert auf Anime. Es ist wirklich süß."

In Bezug auf ihre Herangehensweise an die Schauspielerei in Videospielen betonte Béart, wie wichtig es ist, den Platz einer Figur in der größeren Geschichte zu verstehen: "Ich werde eine bessere Leistung abliefern, wenn ich weiß, warum ich Dinge tue... Spezifität ist die Seele des Erzählens." Ihre Erfahrung als Literaturstudentin, sagt sie, gibt ihr eine Perspektive auf kollaboratives Storytelling in Spielen: "Spiele sind das kollaborativste Format... Es geht darum, zu sehen, wo man als Schachfigur hineinpasst."

Béart reflektierte auch über die anhaltende Popularität von Karlach und Baldur's Gate III, das kürzlich sein zweijähriges Jubiläum feierte. "Es war unerbittlich... Zum Glück sind die Fans wunderbare Menschen. Ich treffe sie massenhaft auf Conventions und ich liebe diesen Austausch." Sie bemerkte den Wiederspielwert und die Tiefe des Spiels: "Es gibt immer noch Dinge, die die Leute noch nicht entdeckt haben. "

Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.