Sam Worthington hat die Drehbücher für Avatar 4 und 5 bereits gelesen

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Wie lange müssen wir auf Avatar 4 und 5 warten? Derzeit sind die beiden Filme für 2029 und 2031 geplant, aber das sind eher Platzhalter-Termine, da sich die Dinge verschieben können, bis Disney vollständig bereit ist, das Projekt zu veröffentlichen. Wir wissen, dass die Filme mit ziemlicher Sicherheit unterwegs sind und James Cameron erforscht, wie man diese Filme schneller machen kann, aber wie weit sind sie in der Entwicklung in Wirklichkeit?

In einem kürzlichen Gespräch mit CBS Mornings teilte Sam Worthington einen kurzen Teaser für Avatar 4 und 5, in dem er anmerkte, dass er die Drehbücher für beide Filme bereits gelesen hat und dass der vierte Film sein Favorit ist und ein Film, der das Paradigma der größeren Welt neu stellt.

"Ich habe sie gelesen. Ich habe wirklich Glück. Ich habe vier und fünf gelesen, und vier ist mein Favorit, also hoffen wir, dass wir weiter reisen können. Es verändert die ganze Dynamik und die ganze Welt komplett."

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Wenn Avatar 4 wie geplant im Dezember 2029 Premiere feiern soll, ist eine vernünftige Vermutung, dass die Produktion spätestens 2028 beginnen müsste, idealerweise aber bis Ende 2027, da diese Filme lange für die Dreharbeiten brauchen und wegen der Vielzahl an eingesetzten Spezialeffekten eine Ewigkeit in der Postproduktion benötigen. Derzeit warten wir auf eine klare Bestätigung, wann Avatar 4 mit den Dreharbeiten beginnen könnte.

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