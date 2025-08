Sam Worthington beschreibt den "schmerzhaften" Weg, der Jake Sully bevorsteht, in Avatar: Fire & Ash

HQ

Am Ende von Avatar: The Way of Water sah sich Jake Sully mit dem Tod seines Sohnes konfrontiert. Jetzt, in Avatar: Fire & Ash, wird er dieses Trauma mitnehmen, während er gegen neue und alte Feinde kämpft, um die Na'vi zu schützen.

Im Gespräch mit Empire verriet Sam Worthington, wie die Reise von Jake und Neytiri im dritten Avatar-Teil weitergehen wird. "Wegen Neteyams Tod gibt es jetzt eine Spaltung in dieser Beziehung." sagte Worthington. "Das ist ein großartiges Design von Jim – wie teilt man die perfekte Liebesgeschichte auf? Jake und Neytiri teilen diese schmerzhafte Wunde, aber sie scheinen sich nicht heilen zu können. Also trennen sie sich irgendwie, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie einfach versuchen, in sich selbst zu überleben. Jake geht zurück in die Schlacht und Neytiri macht irgendwie dicht."

"Jeder in diesem Film reagiert aus einem Trauma heraus", sagte James Cameron, der Regisseur des Films. "Jeder. Jake verarbeitet den Tod seines Sohnes. [Jake und Neytiris anderer Sohn] Lo'ak verarbeitet den Tod seines Bruders und seine eigene Schuld daran. Der Friedensstifter, der Jake in 2 war, hat sich verändert, weil er trauert. Er weiß nicht, wie er vorwärts gehen soll, und so kehrt er in die Welt zurück, die er kennt, nämlich in die Soldatenwelt. Anzugreifen, in den Krieg zu ziehen, das ist ein tröstlicher Ort für Jake."

Wir müssen sehen, wie es mit Jake Sully in Avatar: Fire & Ash weitergeht, wenn er am 19. Dezember erscheint.