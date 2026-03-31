Sam Witwer verspricht, dass man sich vor dem Anschauen nicht vorbereiten muss Star Wars: Maul - Shadow Lord

HQ

Nächste Woche erscheint die nächste originale Star-Wars-Produktion, da Disney+ mit den ersten Episoden von Star Wars: Maul - Shadow Lord erweitert wird. Die Serie wird erforschen, wie der ehemalige Sith-Lord und nun Verbrecherboss in einer Welt agiert, in der das Imperium weiterhin die Kontrolle übernimmt, was bedeutet, dass die Geschichte zwischen Episoden III und IV spielt. Da in dieser Zeit in der Star Wars-Welt viel passiert, fragen Sie sich vielleicht, wie viel Hausaufgaben Sie brauchen, um sich auf diese Serie vorzubereiten.

Laut Sam Witwer, der Stimme von Maul und zertifiziertem Star Wars-Nerd, muss man Maul – Shadow Lord nicht anschauen oder sich vorbereiten. In einem Beitrag in den sozialen Medien beantwortet Witwer einige Fan-Anfragen und merkt an: "Alles, was man wissen muss, steht in der Serie", wobei dies für diejenigen gilt, die "noch nie einen Star Wars-Film oder eine TV-Serie gesehen haben".

Da Maul – Shadow Lord in der Folge ist und am 6. April auf Disney+ Premiere feiern soll, können Sie unten einen Trailer zur Serie sehen und hierher gehen, um herauszufinden , wann jede der verschiedenen Episoden erscheint.