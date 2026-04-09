Sam Rockwell und Scarlett Johansson spielen die Hauptrollen in Brad Birds animiertem Netflix Film Ray Gunn

Es gibt nur wenige Regisseure, die in der Welt der Animation so einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben wie der von Brad Bird, der während seiner Zeit bei Disney und Pixar der Welt Die Unglaublichen und Ratatouille bescherte und sogar den beliebten Iron Giant davor. Zu sagen, dass Bird versteht, wie man zeitlose und erstaunliche Animationen macht, ist vielleicht eine Untertreibung.

Der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass Bird bald seine nächste inszenierte Animation präsentieren wird, seine neueste seit Die Unglaublichen 2 im Jahr 2018. Er gilt als Ray Gunn und ist ein stilvoller Film, der ein Science-Fiction-Setting mit dem eines klassischen Detektiv-Szenarios aus den 1940er Jahren verbindet – alles, um einen Film mit einer Mischung aus Genres und Ideen zu schaffen.

Die Zusammenfassung von Ray Gunn wird offiziell wie folgt erklärt: "In Metropia, einer gigantischen Stadt in einer alternativen Zukunft aus dem Jahr 1939, wird der Privatdetektiv Raymond Gunn in einen Fall mit Außerirdischen, Mord und einem Multimedia-Star namens Venus Nova hineingezogen."

Warum Ray Gunn momentan im Rampenlicht steht, hat Netflix gerade eine Menge zusätzliche Informationen zum Projekt veröffentlicht, insbesondere darüber, welche Schauspieler den Film als Hauptrolle übernehmen werden. Uns wird mitgeteilt, dass Sam Rockwell und Scarlett Johansson als Hauptdarstellerin und Hauptdarstellerin des Films auftreten werden, während auch Tom Waits zur Besetzung stößt. Es ist unklar, wen Waits sprechen wird, aber uns wird gesagt, dass Johansson ihr Talent der Venus Nova leiht, und Rockwell wird mit ziemlicher Sicherheit den titelgebenden Raymond Gunn sprechen.

Darüber hinaus hat Netflix einige neue Bilder des Films geteilt. Es wird nicht genau gesagt, wann Ray Gunn auf der Streaming-Plattform debütieren wird, außer dass es irgendwann im Jahr 2026 sein wird, aber Bird hat kommentiert, was er mit diesem Film erreichen möchte.

"Ray Gunn ist seit über 30 Jahren in meinem Kopf. Der Film ist eine Mischung aus Science-Fiction und klassischen Detektivfilmen aus den 40ern... es ist Maltese Falcon trifft Buck Rogers. Ich bin ein Fan beider Genres, und sie zu vermischen schien Spaß zu machen und bot mir die Gelegenheit, mit vielen sehr filmischen Elementen und extremen Charakteren zu spielen.

"Es gibt einen großen Teil der Leute, die keine Animation schauen. Das ist eine Gruppe, die ich unbedingt überzeugen möchte, weil es eine erstaunliche Kunstform ist, die in den Köpfen der Menschen viel zu begrenzt ist. Animation als Medium ist zu interessant, um einzuschränken, welche Art von Geschichten erzählt werden kann."

Mit einem Premierentermin später im Jahr 2026 kann in den kommenden Monaten ein erster Trailer zu Ray Gunn erwartet werden.