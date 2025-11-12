Sam Rockwell spielt einen prophetischen Landstreicher in Gore Verbinskis Good Luck, Have Fun, Don't Die

Möchten Sie bereits im Voraus planen und Ihr nächstes Valentinstagsdate arrangieren? Wenn ja, warum lassen Sie nicht den romantischen Hokuspokus beiseite und gehen stattdessen mit Ihrem Partner ins Kino, um Sam Rockwell dabei zuzusehen, wie er als prophetischer Landstreicher herumstolziert, der eine düstere Zukunft ankündigt?

Am 13. Februar 2026 (dem Tag vor dem Valentinstag) kommt das komödiantische Drama Good Luck, Have Fun, Don't Die in die Kinos, wobei es sich um einen ungepflegten und seltsam aussehenden Mann handelt, der ein Diner voller Kunden als Geisel genommen hat. Warum, fragen Sie? Er behauptet, aus der Zukunft gekommen zu sein und versucht nun, eine apokalyptische Zeitlinie zu verhindern, indem er den Lauf der Geschichte verändert.

Rockwell spielt die Hauptrolle des "Mannes aus der Zukunft" und führt eine Besetzung an, zu der Michael Pena und Zazie Beetz sowie Haley Lu Richardson, Juno Temple, Asim Chaudry und Tom Taylor gehören.

Was die Inhaltsangabe von Good Luck, Have Fun, Don't Die betrifft, so kannst du das vollständig sehen: "Ein Mann, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen, nimmt die Gäste eines kultigen Diners in Los Angeles als Geiseln, auf der Suche nach unwahrscheinlichen Rekruten, um die Welt zu retten."

Der Film wurde vonPirates of the Caribbean Gore Verbinski unter der Regie des außergewöhnlichen Regisseurs Gore Verbinski gedreht und basiert auf einem Drehbuch vonMonster Trucks Love and Monsters Matthew Robinson. Der Premierentermin ist für den 13. Februar geplant, und ihr könnt euch unten einen Trailer für Good Luck, Have Fun, Don't Die ansehen.