Sam Raimi wäre für die Regie eines DCU-Films im Gespräch

Da das neue DCU sich den Kinobesuchern immer noch bewährt, scheint es viel Raum für große Namen zu geben, um ihre eigenen Interpretationen der größten Helden und Schurken des Universums zu schaffen. Mit seiner Erfahrung an Spider-Man und im MCU wäre Sam Raimi natürlich in der Lage, James Gunns Universum zum Leben zu erwecken. Die Frage ist, ob er es wollen würde?

Offenbar lautet die Antwort ja. In einem kürzlichen Interview mit Comicbook.com wurde Raimi gefragt, ob er in Zukunft einen DCU-Film inszenieren würde. "Wenn es eine gute Charaktergeschichte hätte und es keine Wiederholung von Dingen ist, die wir gesehen haben, würde ich das sehr gerne tun." sagte Raimi.

Wir werden ihn also wahrscheinlich nicht gegen The Flash, Batman oder Wonder Woman sehen. Aber mit Raimis Horror-Expertise und seiner Fähigkeit, fesselnde Comic-Filme zu machen, stellen wir uns vor, dass James Gunn ihm eine komplette Überraschung entgegenwerfen könnte und trotzdem einen unterhaltsamen Film machen würde. Mike Flanagan macht einen Clayface-Horrorfilm, also könnte Raimi vielleicht einen ähnlichen Ansatz bei einem der weniger bekannten DC-Charaktere verfolgen.