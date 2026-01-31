Sam Raimi schaltet ab Spider-Man 4 hofft auf ein gutes Gefühl

HQ

Wenn Spider-Man: No Way Home etwas bewies, dann, dass die Leute von Tobey Maguires und Andrew Garfields Versionen von Peter Parker noch nicht genug gesehen hatten. Trotz erneuts Interesse an einem vierten Spider-Man-Film von Sam Raimi hat der Regisseur das Projekt endgültig eingestellt.

Im Gespräch mit ScreenRant über seinen neuen Film Send Help sagte Raimi im Grunde, dass die Zeit vergangen sei. "[Spider-Man und Mary-Jane] sind woanders hingegangen", sagte er und fügte hinzu, dass es nicht richtig wäre, "wenn ich zurückgehe und versuche, meine Version dieser Geschichte wiederzubeleben."

"Nach meinen drei Filmen habe ich die Fackel an jemand anderen übergeben. Und ich denke, sie müssen weiter mit der Handlung und dem Publikum weitermachen, das jetzt dem Fackelträger folgt", sagte Raimi.

Es könnte sein, dass Maguires Spidey irgendwann im MCU einen weiteren Cameo-Auftritt hat, aber ansonsten wird Tom Holland unser einziger Spider-Man sein, der seine eigenen Filme bekommt.