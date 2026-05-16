Sam Raimi führt Regie bei einem Remake von Magic

Sam Raimi scheint sich nicht von bösartigen kleinen Holzfiguren und anderen beunruhigenden Kreaturen fernhalten zu können. Laut The Hollywood Reporter soll er Lionsgates kommendes Remake von Magic inszenieren, dem psychologischen Horrorfilm von 1978, in dem Anthony Hopkins einen psychisch instabilen Bauchredner spielte, dessen Puppe Fats das Leben für niemanden erleichterte.

Der Originalfilm wurde von Richard Attenborough inszeniert und, wie erwähnt, mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Der Film basiert auf William Goldmans gleichnamigen Roman, und Goldman schrieb auch das Drehbuch für die Verfilmung selbst.

Das Projekt ist schon seit einiger Zeit in Arbeit mit Raimi und Roy Lee als Produzenten, doch nun tritt der Regisseur von Evil Dead selbst hinter die Kamera. Das Drehbuch wird von Mark Swift und Damian Shannon geschrieben, dem Duo hinter Freddy vs. Jason und dem Freitag der 13. von 2009, was sofort wie eine passende Kombination für einen Film über eine Bauchrednerpuppe mit Mord in den Augen klingt. Ein Veröffentlichungstermin scheint jedoch noch nicht festgelegt worden zu sein.

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